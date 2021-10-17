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Dünya Dikkat çeken hazırlık! Türk bayrağı rozeti taktılar
Dünya

Dikkat çeken hazırlık! Türk bayrağı rozeti taktılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalacağı otele gelmeden evvel otel çalışanları Türk bayrağı rozeti taktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 22:37:00 -
Dikkat çeken hazırlık! Türk bayrağı rozeti taktılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi. Erdoğan kalacağı otele gelmeden evvel otel çalışanları Türk bayrağı rozeti taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Luanda'ya geldi.

Resmi temaslarına yarın başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. İki Cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Angola Meclisi'ne hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

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