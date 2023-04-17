Dikkat çeken diyaloglar! AK Partili aday ile TİP’liler karşı karşıya
AK Parti İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de stant açan Türkiye İşçi Partili gençlerle karşılaşınca ilgin diyaloglar yaşandı.
AK Parti İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, stant ziyaretinde bulunduğu Türkiye İşçi Partili gençlerle sohbet etti.
AK Partili İnan, partisinin İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na mensup gençlerle Bayraklı Sevgi Yolu’nda seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada ilginç bir an yaşandı.
İnan ve beraberindekiler, aynı şekilde seçim propagandası yapan TİP’li gençlerle karşılaştı. Stant ziyaretinde bulunan İnan ile TİP’liler arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Tek tek tokalaştığı TİP’lilerden broşür alan İnan, AK Parti’nin gençlere yönelik 21 yıldır yaptığı icraatların anlatıldığı broşürü de TİP’li gençlere verdi.
Broşürlerin kıymetine değinen İnan, TİP’li gençlere “Broşür yırtmak yok” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İnan ile TİP’liler arasındaki nezaketli görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO