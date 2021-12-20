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Teknoloji Dikkat çeken deney! İnsan hücreleri uzaya gidiyor
Teknoloji

Dikkat çeken deney! İnsan hücreleri uzaya gidiyor

Birleşik Krallık hükümeti, insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarına nasıl yardımcı olunacağını keşfetmeye yönelik, MicroAge deneyi kapsamında, Salı günü Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya insan kas hücreleri gönderecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 18:07:00 -
Dikkat çeken deney! İnsan hücreleri uzaya gidiyor

Birleşik Krallık'ta yürütülen MicroAge deneyi kapsamında; insan kaslarına ne olduğunu, insanların nasıl yaşlandığını ve nedenini keşfetmek için bir SpaceX Falcon 9 roketi, hücreleri Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gönderecek.

Pirinç tanesi büyüklüğündeki hücrelerin, laboratuvarlarda büyütüldüğü ve kalemtıraş büyüklüğündeki küçük tutuculara yerleştirildiği bildirildi.

Hücrelerin ISS'ye ulaştıklarında elektriksel olarak uyarılacakları belirtilirken, bilim insanları bu araştırmayı yürütmek için, uzay istasyonunu kullanacak. Düşük seviyedeki yerçekimi ortamında, insanlarda ileri yaşlarda görülene benzer kas zayıflıklarının ortaya çıkıp çıkmayacağı gözlemlenecek.

İngiltere Bilim, Araştırma ve Yenilik Bakanı George Freeman, "Tim Peake gibi bilim adamı astronotlarımızın uzayın mikro yerçekimindeki kas kaybı üzerine yaptığı araştırma, milyonlarca kişiye acı veren ve NHS milyarlarına mal olan kas-iskelet sistemi hastalıkları için potansiyel tedavilerin belirlenmesine yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Freeman deneye ilişkin açıklamasında, 'Öncü bilim adamlarımız, Uluslararası Uzay İstasyonunun benzersiz ortamından yararlanarak hepimizin daha sağlıklı ve daha güçlü hayatlar yaşamamıza yardımcı olabilir.' dedi.

Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Malcolm Jackson, "Yaşlanma 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biri ve bu çalışmadan elde ettiğimiz verilerden kasın mikro yerçekimine ve yaşlanmaya nasıl tepki verdiği hakkında çok şey öğreneceğiz." dedi.

Liverpool Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Ocak 2022'de Dünya'ya geri getirildiğinde insan kas hücrelerini analiz edecek ve sonuçların, dünyada gerçekleştirilen deneylerle karşılaştıracak.

Kaynak: star.com.tr

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