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Gündem Dikkat çeken çağrı: Sanayi İstanbul’dan taşınsın
Gündem

Dikkat çeken çağrı: Sanayi İstanbul’dan taşınsın

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz büyük bir depremin beklendiği İstanbul’a artık yeni OSB’ler kurmak yerine sanayi tesislerinin deprem riski olmayan Konya-Aksaray bölgesine kaydırılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 12:47:00 -
Dikkat çeken çağrı: Sanayi İstanbul’dan taşınsın

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) Ekonomi Gazetesi iş birliğinde düzenlediği “Ege İhracat Buluşmaları-Manisa” buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yedincisi düzenlenen programa Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk Eximbank A.Ş. Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap katıldı.

“Deprem sadece olduğunda gündemimize geliyor”

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, “Deprem uzun zamandan beri unuttuğumuz acı ama acı bir gerçek. Ben de bir depremzedeyim. 1999 Gölcük depreminde o acıyı yaşadım. Maalesef şunu ifade etmek gerekir ki ülkemizde sadece bu tür olaylar yaşandığında gündeme geliyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye’nin 25 vilayeti depremden birinci derecede etkilenecek bir alan üzerine kurulmuş ve ülke nüfusunun yüzde 42’si de deprem kuşağında yaşıyor” dedi.

“İstanbul sanayisinin taşınması gerekiyor”

Yılmaz son zamanlarda sıkça dile getirilmeye başlanan, beklenen İstanbul depremi hakkında da, “İstanbul depremi diyoruz. Her şeyi İstanbul’a yıkmanın, İstanbul’a yığmanın ne anlamı var. İstanbul Türkiye sanayisinin yüzde 52, yüzde 55’ini ortaya koyuyor. Bakıyoruz Ankara’daki birçok birimi İstanbul’a taşıyoruz. İstanbul’un çevresine yeni yeni OSB’ler açıyoruz. Yeni yeni sanayi siteleri açılıyor. Bu sanayi sitelerini İstanbul’un nüfusuyla orantılı olarak dile getirdiğimiz zaman bu Manisa’nın 2-3 ilçesine eş değer bir alan yapıyor. Hem deprem bekliyorsunuz hem deprem beklentisi içinde yeni yerleşimler yapıyorsunuz. Bu bir çelişki. Eleştirmek kolay peki bunun bir çözümü var mı? Var. Bunun çözümü şu; sizin hiç depremden etkilenmeyecek alanlarınız var. Konya-Aksaray arasındaki alanlar. 100 binlerce dönüm alan var. Bunlar tarım dışı yani marjinal alanlar. İstanbul sanayisinin en az yüzde 35’ini oraya taşımak zorundasınız” diye konuştu.

Son zamanlarda toplumun çalışmadan kolay yoldan para kazanmaya yöneldiğini ve bunun büyük bir sıkıntı olduğuna vurgu yapan Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı: "Biz de toptancılık var. Toplumda şöyle bir düşünce var. Atatürk’ün çok güzel bir sözü var. ‘Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.’ Bu kadar gerçek. Bilimden, doğru yoldan, cumhuriyetin kuruluş değerlerinden ayrılmamak ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum."
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