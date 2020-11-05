Dikkat çeken analiz: Bu olursa ABD 3'e bölünür

ABD'de Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı kıyasıya sürüyor. Haritanın rengi değişmezse Joe Biden 270'e karşı 268 oyla ABD'nin 46. Başkanı olacak. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD’de tartışmalar eşliğinde gerçekleşen ve sonucu hala belli olmayan başkanlık seçimlerindeki gerilimin çatışmaya dönüşmesi durumunda ülkenin üçe bölünebileceğini iddia etti.

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda çıkan tartışmalar birçok eyalette protestolara sebep oldu.



Dilipak, bugünkü köşe yazısında ABD seçimleri hakkında şu görüşlerini dile getirdi:



Seçim sonuçları bugün de belli olmayacak. Cumaya kadar postadan gelecek oylar olacak. Zaten bıçak sırtı bir seçim, her anda dengeler değişebilir. Bu da ABD’de gerginliğin daha uzun süre devam edeceği anlamına geliyor. Her iki tarafın da sonuçlara ilişkin yargıya itirazları söz konusu. Yargı kararı için Aralık ortalarını beklemek gerekebilir. Gelinen noktada durum “Tarihin sonu” değil ama “Amerikan yüzyılının sonu” olabilir.. Eğer gerilim çatışmaya dönüşürse, bu ABD’nin bölünmesi ile sonuçlanabilir. Yani “Medeniyetlerarası çatışma” değil, ama “Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir çatışma”ya dönüşebilir. ABD en az 3’e bölünür. Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve Yoksullar. ABD yeni ve büyük bir göç dalgası ve yağma ile karşı karşıya kalabilir.