  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dikkat çeken analiz: Bu olursa ABD 3'e bölünür
Dünya

Dikkat çeken analiz: Bu olursa ABD 3'e bölünür

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD'de protestolar eşliğinde gerçekleşen seçimdeki gerilimin çatışmaya dönüşmesi durumunda ülkenin üçe bölünebileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:45:00 -
Dikkat çeken analiz: Bu olursa ABD 3'e bölünür

ABD'de Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı kıyasıya sürüyor. Haritanın rengi değişmezse Joe Biden 270'e karşı 268 oyla ABD'nin 46. Başkanı olacak. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD’de tartışmalar eşliğinde gerçekleşen ve sonucu hala belli olmayan başkanlık seçimlerindeki gerilimin çatışmaya dönüşmesi durumunda ülkenin üçe bölünebileceğini iddia etti.

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda çıkan tartışmalar birçok eyalette protestolara sebep oldu.

Dilipak, bugünkü köşe yazısında ABD seçimleri hakkında şu görüşlerini dile getirdi:

Seçim sonuçları bugün de belli olmayacak. Cumaya kadar postadan gelecek oylar olacak. Zaten bıçak sırtı bir seçim, her anda dengeler değişebilir. Bu da ABD’de gerginliğin daha uzun süre devam edeceği anlamına geliyor. Her iki tarafın da sonuçlara ilişkin yargıya itirazları söz konusu. Yargı kararı için Aralık ortalarını beklemek gerekebilir. Gelinen noktada durum “Tarihin sonu” değil ama “Amerikan yüzyılının sonu” olabilir.. Eğer gerilim çatışmaya dönüşürse, bu ABD’nin bölünmesi ile sonuçlanabilir. Yani “Medeniyetlerarası çatışma” değil, ama “Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir çatışma”ya dönüşebilir. ABD en az 3’e bölünür. Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve Yoksullar. ABD yeni ve büyük bir göç dalgası ve yağma ile karşı karşıya kalabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mert

İNŞALLAH tez zamanda
  • Yanıtla

meşe

DOLARIN HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEGİNİ VE HİÇ BİR DEGERİNİN KALMAYACAGINI TAHMİN EDİYORUM BU NEDENLE DOLARI OLANLAR ÇOK DİKKATLİ OLSUN , ALTIN ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELMESİNİ TAHMİN EDİYORUM ,YENİ YILA ÇOK SÜPRÜZLERLE GİRCEGİMİZİ TAHMİN EDİYORUM ,
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Güney Çin Denizi'nde savaş alarmı
Dünya

Güney Çin Denizi'nde savaş alarmı

Tayvan hükümeti, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) gerçekleştireceği muhtemel bir hava saldırısında kullanılacak 117 bin sığınağa ilişkin ç..
05.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay