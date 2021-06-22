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Ekonomi

Dikkat çeken açıklama: Türkiye ile bu konuda mutabık kaldık

Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir, "Türkiye ve Sudan özel sektörleri arasında iletişim kurulmasında mutabık kaldık" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 18:29:00 -
Dikkat çeken açıklama: Türkiye ile bu konuda mutabık kaldık

Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir ile başkent Hartum'daki Maden Bakanlığında görüşen Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Beşir ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Sudan arasında madencilik alanındaki iş birliğini ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Neziroğlu, "Bakan Beşir, Sudan'da faaliyetler sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) faaliyetlerinden ve eğitim programlarından son derece memnun olduklarını dile getirdi." dedi.

Bakan Beşir'i Türkiye'nin madencilik alanındaki araştırma ve maden çıkarma faaliyetleri hakkında bilgilendirdiğini dile getiren Neziroğlu, Sudan'ın altın bakımından zengin bir ülke olduğunu, bunun dışında çok çeşitli madenleri bulunduğunu, dolayısıyla Türk özel sektörünü Sudan'a davet ettiğini ve Sudan Maden Bakanının da özellikle çimento ile mermer alanlarında burada yatırım yapmaları için teşvik vereceklerini söylediğini dile getirdi.

İki bakanlık arasında öncelikle teknik ve bürokratik seviyede iş birliğini daha ileriye taşımayı arzu ettiklerini vurgulayan Büyükelçi Neziroğlu, Bakan Beşir'i Türkiye'de ağırlamaktan memnun olacaklarını belirtti.

Bakan Beşir ise Büyükelçi Neziroğlu ile çok samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmede madencilik alanında yatırım konularının ele alındığını vurgulayan Beşir, "Büyükelçiyle Türkiye ve Sudan özel sektörleri arasında iletişim kurulmasında mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında sürdürülebilir bir ilişki kurmak istediklerini ifade eden Maden Bakanı, özellikle Darfur bölgesindeki maden yatırımlarına odaklanacaklarını dile getirdi. Beşir, Türk özel sektörünü Darfur bölgesinde çimento fabrikası inşa etmeye davet etti.

 

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