Dikkat çeken açıklama: Selahattin Demirtaş'ın eşi aday gösterilirse şaşırmam!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 TV'de Arafta Sorular'da Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Fox TV'nin yayına çıkarılmasına değinen BBP Lideri Destici, 'Selahattin Demirtaş'ın eşi aparat olarak kullanılarak bir mühendislik çalışması yürütülüyor. Hem Demirtaş ailesi hem de Selahattin Demirtaş meşruymuş algısı oluşturuluyor. HDP tabanı üzerinde Selahattin Demirtaş'ın etkili olduğunu düşünüyorlar. Yarın hanımı (Selahattin Demirtaş'ın eşi) aday gösterilirse hiç şaşırmam' dedi.

24 TV ekranlarında yayınlanan Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Destici, Esra Elönü moderatörlüğünde, Arafta Soruları cevapladı.

"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik iddiaları kabul edilemez"

Türkiye'nin Cumhur İttifakıyla yola devam etmesini isteyen BBP Lideri Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Destici, "Milli İradeye tam teslim olduk. Bunun da herkesin rıza göstermesini rica ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun sayın Cumhurbaşkanına yönelik iddiaları kabul edilebilir değil. Hiç bir siyasi parti bu yollara tevessül etmemeli. Kılıçdaroğlu'ndan bu tarz konuşmalardan uzak durmasını istiyoruz. Cumhur İttifakı içindeyiz. Kararı millet verir. Türkiye zor bir eşikten geçiyor. ABD-Biden bize neden tepki gösteriyor? Libya'da Karabağ'da olduğumuz için kendi petrolümü aradığımız için S-400 aldığımız için. Biden'ın bu tavrı Sayın Erdoğan'a değil Türkiye'yedir. Türkiye'nin Cumhur İttifakıyla yola devam etmesini istiyorum" dedi.

"HDP iş birliğiyle Libya'da, KKTC'de ne yağabilirsiniz?"

CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yle iş birliği yapmasına tepki gösteren Destici, "Karşı blok, HDP'yle işbirliğiyle Meclis'te çoğunluğu ele geçirmek istiyor. Siz HDP'le işbirliği yaparak Suriye'de Libya'da KKTC'de ne yapacaksınız?. İstanbul'da CHP'nin kazanması İYİ Parti ve HDP'nin desteğiyle oldu" ifadelerini kullandı.

"Seçim barajı ya sıfırlanmalı ya da en azla yüzde 3 olmalı"

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren görüşmesine ilişkin, "Seçim barajı konusunda bir görüşmemiz oldu. Uyum yasaları süreci yarım kaldı. Şimdi bu konu hakkında çalışmalar yapılıyor. Yüzde 3 üzerinde bir seçim barajı kabul edilemez. Milletvekillerin ön seçimle seçilmesi lazım. Barajın olmamasını düşünüyoruz. Partiler ittifak içinde kendi adı ve amblemiyle seçime girmeli. Barajın yüzde 10'dan 7'ye düşmesi tabi iyi bir gelişme ama tabloyu değiştirmiyor. Ya sıfırlanmalı yada en fazla yüzde 3 olmalı" dedi.

"Kırmızı çizgilerimizi birkenara bırakıp uzlaşalım"

Anayasa çalışmaları konusunda önemli bir çağrıda bulunan Destici, tüm siyasi partilerin kırmızı çizgisini bir kenara bırakmasını istedi. Desteci, "Darbe anayasasından kurtulmak için mücadele ettik. Yeni anayasa çalışmalarına destek verdik. Kırmızı çizgilerimizi bir kenara bırakıp uzlaşalım. Anlaşamadığımız konuları millete götürelim. Kemal bey diyor ki "AK Parti'yle anayasa konusunu görüşmem. Yüzde 40 alan partiyle konuşmuyorsun, PKK'nın partisiyle konuşuyorsun" dedi.

"Selahattin Demirtaş'ın eşi aparat olarak kullanılıyor"

Yasin Börü ve arkadaşlarının azmettiricisi olarak cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Fox TV'nin yayına çıkarılmasına değinen BBP Lideri Destici, "Yasin Börü'nün katili bir de azmettiricisi Selahattin Demirtaş'tır. HDP ismiyle çağrı yapıldı. Halk ayaklanmaya çağrıldı. Sokağa çıkanlar da kendisinden olmayanları öldürdü. Selahattin Demirtaş'ın eşi aparat olarak kullanılarak bir mühendislik çalışması yürütülüyor. Hem Demirtaş ailesi hem de Selahattin Demirtaş meşruymuş algısı oluşturuluyor. Bu mühendislik çalışmasının Amerika ve Avrupa'yla birlikte yürütüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Demirtaş'ın eşi aday gösterilirse şaşırmam"

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması için HDP'nin desteğini alması gerektiğini belirten Destici, "HDP'de en etkili kaynak Kandil, İmralı ve Selahattin Demirtaş. HDP üstünde etki gücü yüksek 3 faktör. Yarın hanımı aday gösterilirse hiç şaşırmam. Terör örgütü için isimler çok da önemli değil. Netice önemli" dedi.

"HDP'nin kapatılması gerekiyor"

HDP'nin kapatılması gerektiğini ifade eden Destici, "Hiç bir siyasi parti terör örgütüyle iş birliği yapamaz. Hukuk ne diyorsa bunun gereği yapılmalı. PKK'nın ne kadar uzantısı varsa bir defada kapatmalıyız, bir daha açılmamak üzere. Devlet, terör örgütü PKK'ya parti, televizyon, gazete vb. kurdurmamalıdır. Terörle mücadele topyekün sürdürülmeli. O zaman sonuç alabiliriz. Polisimiz askerlerimiz mücadele edecek bunlar da gelecek Meclis'te terör propagandası yapacak. Tam devletimiz PKK'nın belini kırmış Kılıçdaroğlu çıkmış "Kürt sorununu HDP'yle görüşeceğiz" diyor. Birisi bu Kürt sorunu nedir bunu açıklasın" dedi.