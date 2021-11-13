Dikkat çarpılmayın! ‘İndirim’ Hacker’ları pusuya yattı

Sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Hacker’lar, efsane indirim günlerini yakın takibe aldı. Sahte sitelere ve anlık indirimlere inanıp kart bilgilerinizi kaptırabilirsiniz.

Anlık vurguna dikkat

Kasım ayı ile birlikte ‘e-Ticaret’te “indirim” fırtınası başladı. Siber korsanlar bunu fırsat bilip pusuya yattı. Sahte siteler ve uygulamalar arttı. Hacker’lar, kişisel bilgiler ile kartların peşine düştü. Özellikle 5-10 dakikalık anlık indirim mesajı sonrası sitelere yüklenme oluyor. Kart bilgilerini hiçbir güvenlik olmadan verenler, ağır mağduriyetler yaşıyor.

Sanal kartı tercih edin

Siber güvenlik uzmanları, kart vurgununa karşı kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu: En az 8 karakterli, büyük ve küçük harfin yanı sıra rakam, noktalama işareti içeren şifre kullanın. Şüpheli kampanyalardan uzak durun. Sanal kartlar ve dijital cüzdanları tercih edin. Girdiğiniz sitenin adresine ve elektronik postalara dikkat edin.

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre; Bu fırsatçılar; kendilerini ajan olarak tanıtarak, geliştirdikleri program üzerinden karşı tarafın telefonuna ulaştıklarını belirtiyor. İrtibata geçtiğimiz kişi, takip etmek istediğimiz telefon bilgisi için 400 lira ödeme yapmamız gerektiğini ve telefonumuza bir link göndereceğini söyledi. Bu sayede telefona bir program yükleneceğini aktarıp şüpheli, yüklenen programa istenilen telefon numarası yazılarak, o telefondaki Instagram, WhatsApp ve Facebook mesajlaşmalarına ulaşabileceğimizi iddia etti. Ayrıca girilen telefon numarasındaki kişinin konum bilgisine kadar alınabileceğini dile getirdi.

Instagram ve e-posta ile ulaşıyorlar

Son dönemde bu dolandırıcılık yönteminin fazlasıyla kullanılmaya başlandığı söyleyen adli bilişim uzmanı İsa Altun “Özellikle eşlerini ve iş ortaklarını takip etmek isteyen kişiler bu dolandırıcılık yöntemine fazlasıyla ilgi gösteriyor” dedi. Dolandırıcıların kişilere Instagram veya e-Posta üzerinden ulaştıklarını belirten Altun “Size kendilerini yazılımcı olarak tanıtıyorlar. Herhangi bir numara verildiği zaman, o telefona uzaktan erişim sağlanabildiği vaadinde bulunuyorlar. Karşı telefonun bütün bilgilerine anında ulaşabildiklerini söylüyorlar. Çoğu kişi de ne yazık ki bu tuzağa düşüyor. Hâlbuki böyle bir durum söz konusu dahi olamaz. Ancak karşı tarafa Pegasus veya Trojan gibi casus virüsler göndermeleri gerekir. Karşı tarafında bu linki tıklaması ve onay vermesi lazım, Aksi hâlde başka bir telefona ulaşmak imkânsız... Ancak büyük istihbarat teşkilatlarının yapabileceği bir yetenek bu” diye konuştu.

"Amaç hesapları boşaltmak"

Kendisini ajan olarak tanıtan kişinin sizden para talep etmesi dışında, programı kullanabilmeniz için bir link göndereceğini hatırlattığımız Altun “Burada amaç 400 lirayı almak değil. Size gönderdiği linke girmeniz durumda, sizin telefonunuza ulaşabiliyorlar” ifadelerini kullandı. Ulaşılan telefonun içindeki fotoğraf veya videolarla kişileri tehdit ettiklerini de ifade eden Altun “Siz karşı tarafı takip etmeyi planlarken, dolandırıcılar sizin telefonunuza ulaşarak özel bilgilerinizi alıyor. Tehdit ve şantaja kadar giden durumlar yaşanıyor. Ayrıca telefonunuzda yüklü olan banka hesaplarınıza giriyorlar. Amaç hesapları boşaltmak” şeklinde konuştu.

Linke tıklarsanız bankayı arayın

Son dönemlerde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerinin arttığını söyleyen İsa Altun, sözlerini şöyle tamamladı: Tanımadığınız bir kişi veya profilden gelen hiçbir mesajı kabul etmeyin. Şayet linkleri kabul ettiyseniz, bankanızı arayarak durumu bildirin. Ayrıca durumu mahkemeye taşımanız gerekiyor.