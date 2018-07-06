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Dikkat! Bu içecekler kilo yapıyor

Bazı içecekler kilo almamıza yardımcı oluyor. Özellikle gazlı içecekler ve meyve suları içerisinde bulunan şeker miktarından dolayı kilo yapıyor. Kilo almak için daha doğal olan bir besin olan sütü tüketerek de kilo alabilirsiniz.

06 Temmuz 2018 Cuma 23:06
Dikkat! Bu içecekler kilo yapıyor

KİLO ALDIRAN İÇECEKLER NELERDİR?

Gazlı ve asitli meyve suları. İçeriğinde her ne kadar meyve özü de bulunsa ki çoğunda bulunan meyve özü eser miktardadır. Kesinlikle kilo aldırır.

Meyve suları. Meyve suları içeriklerinde bulunan şeker dolayısıyla iyi birer kilo yapıcı içeceklerdir. Aşırı şekilde tüketilmemeye dikkat edilmelidir.

Süt. Yapılan araştırmalarda diyet yapan ve diyeti esnasında süt içenlerin kilo vermekte zorlandıklarını, özellikle tam yağlı sütün kilo aldırıcı özelliğinin bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Şekerli kahvenin de kilo aldırıcı özelliği mevcut.

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:06
  1. kilo aldıran içecekler
  2. Beslenme
  3. sağlıksız içecekler
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