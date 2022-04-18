Dikkat! Bitcoin-altın korelasyonu geriliyor!

Bitcoin ile emtialar arasındaki negatif korelasyon, dijital varlıkların enflasyona karşı bir hedge aracı olmadığını savunanların argümanını desteklemeye devam ediyor.

Bitcoin ile altın arasındaki 50 günlük korelasyon katsayısı 2018’den beri en düşük seviye olan eksi 0,4 olarak gerçekleşirken dijital para ile Bloomberg Emtia Spot Endeksi arasında da benzer şekilde birkaç yılın en düşüğünde negatif seviyede seyrediyor. Bu karşılaştırmalarda bir seviyesi iki varlığın uyum içerisinde hareket ettiğini belirtirken eksi bir ise tam tersi bir duruma işaret ediyor.

Dolayısıyla fiyat baskılarına karşı portföy dalgalanmalarından korunmak için emtialar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirken Bitcoin ise yönünü aşağı çevirerek kripto paranın değer saklama aracı olduğunu savunanların argümanını zayıflatan bir performans sergiledi.

“Bu durum Bitcoin’in yüksek enflasyonun olduğu ve faizlerin yükseldiği bir ortamda ilk kez test ediliyor olmasından kaynaklanıyor olabilir fakat yatırımcılar geleneksel yolları yeni gelişen pazarlara tercih ediyorlar” diyen Oanda Asia-Pacific Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, “Altın yüz yıldır enflasyona karşı hedge aracı olarak kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Bitcoin destekçileri ise fikirlerinden geri atmayarak, kripto paranın 21 milyonluk sınırlı arzı sayesinde zaman içinde değerin kanıtlayacağını savunuyorlar.

MicroStrategy Inc. kurucusu Michale saylor daha önce Bloomberg kanalına verdiği bir röportajda enflasyonist bir ortamda bilançolarını Bitcoin’e çevirmekten daha iyi bir pozisyon alımı düşünemediğini açıklamıştı.

Şimdilik Bitcoin Nasdaq 100 endeksiyle sıkı bir korelasyon halinde hareket ediyor ve yatırımcılar Fed’in sert şekilde geçiş yaptığı sıkılaşma politikasının risk iştahını azaltacağı beklentisiyle kripto para ve teknoloji ağırlıklı hisseleri elden çıkarmayı tercih ettiler.

Nasdaq 100 endeksi bu yıl yüzde 15 değer kaybederken kripto para da yüzde 16 civarında düşüş gösterdi.