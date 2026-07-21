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Spor Mourinho'dan Arda Güler kararı!
Spor

Mourinho'dan Arda Güler kararı!

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Mourinho'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid'in yeni sezon planlamasında Arda Güler ile Kylian Mbappe'nin uyumu ön plana çıkıyor. İddiaya göre teknik ekip, ikiliyi hücum hattının kilit parçaları olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Real Madrid'in yeni sezon planlamasında Arda Güler ile Kylian Mbappe'nin uyumu ön plana çıkıyor. İddiaya göre teknik ekip, ikiliyi hücum hattının kilit parçaları olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Real Madrid'de Jose Mourinho'nun göreve dönmesiyle birlikte Arda Güler'in yeni sezondaki rolü de şekillenmeye başladı. İspanyol basınına göre deneyimli teknik adam, milli futbolcunun özellikle Kylian Mbappe ile yakaladığı hücum uyumundan maksimum verim almayı planlıyor.

 

MBAPPE İLE UYUMU ÖNE ÇIKIYOR

Geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Arda Güler, sakatlığına rağmen 51 resmi maçta 6 gol ve 14 asist üretti. Genç yıldızın yaptığı 14 asistin 8'inin Kylian Mbappe'ye gelmesi, teknik heyetin dikkatinden kaçmadı.

 

MOURINHO'DAN ÖZEL PLAN

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Jose Mourinho, Arda ile Mbappe arasındaki bu uyumu yeni sezonda da değerlendirmek istiyor. Portekizli çalıştırıcının hücum organizasyonlarında iki futbolcunun ortak oyununu ön plana çıkarmayı planladığı belirtilirken, Arda'nın takımın kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.

 

FORMA REKABETİ BAŞLIYOR

Öte yandan Arda Güler'i yoğun bir forma rekabeti bekliyor. Milli futbolcunun orta sahada yeni transfer Bernardo Silva ile mücadele edeceği, gerektiğinde sağ kanatta da görev alabileceği ifade edildi. İspanyol basını, 21 yaşındaki oyuncu için bu sezonun "belirleyici yıl" olacağını vurguladı.

REAL MADRID KARNESİ

2023 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte çıktığı 112 maçta 18 gol ve 25 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekici bir istatistik yakaladı.

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