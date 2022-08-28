Dikkat beyin kanamasına yol açıyor! Hipertansiyon hastalarının kulağına küpe olsun

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut, hastanın bilincini bozan bütün beyin kanamalarının tehlikeli ve hayati risk taşıdığını belirterek önemli bilgiler verdi.

Alabulut, beyin kanamasının travmaya bağlı gelişen veya travma ile ilişkisiz, kendiliğinden oluşan olmak üzere 2 başlık altında değerlendirildiğini ifade ederek, “Travmaya bağlı gelişen beyin kanamaları en sık olarak kafatası ile beynin dış zarları arasında meydana gelir. Önemli bir kısmı ise acil cerrahi müdahale gerektirebilir. Kendiliğinden oluşan beyin kanamaları ise en sık olarak beynin kendi dokusu içerisinde, beyin zarları arasında veya beyin damar baloncukları sebebiyle meydana gelir” dedi.

"Hipertansiyon en sık görülen sebeplerden biri"

Kendiliğinden oluşan beyin kanamalarının en büyük sebebinin “hipertansiyon” olduğuna dikkat çeken Dr. Alabulut, “Ayrıca altta yatan bir beyin damar bozukluğu, kan sulandırıcı kullanımı veya pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde hipertansiyona duyarlılık ve buna bağlı kanama riski artar” diye konuştu.

"Sıcak havalar riski artırıyor"

Özellikle ileri yaşta ve hipertansiyonu olan kişilerde sıcak havanın beyin kanaması riskini artırdığına değinen Alabulut, yaş fark etmeksizin henüz tespit edilmemiş bir beyin damar hastalığı olması halinde, sıcak hava ve dengesiz tansiyon ilişkisi sebebiyle kanama riskinin artacağını söyledi.

Alabulut, uzun saatler yüksek sıcaklık ve güneş ışığı altında kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, “Güneş altında kalınma zorunluluğu varsa şapka kullanılmalı, aç ve susuz kalınmamalı, günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 saatleri arası güneş altında durulmamalı, hipertansiyon hastalığı var ise sık tansiyon kontrolü yapılmalı ve baş ağrısı gibi durumlar konusunda dikkatli olunmalı” dedi.

"İlk belirti bilinç bozukluğu"

İlk bulgulardan birinin travma ve kazalar sonrasında oluşan tipinde “bilinç bozukluğu” olduğunu belirten Alabulut, “Travma olsun veya olmasın şiddetli baş ağrısı, ense ağrısı, bulantı ve kusma, nöbet geçirme, bilinç bulanıklığı, kol ve bacakta kuvvetsizlik, görme veya konuşma bozuklukları gibi bulgular varsa acilen hekim kontrolü gerekiyor. Beyin kanamasının tespit edilmesi durumunda ise süreç cerrahi ihtiyacı olup olmamasına göre değişkenlik gösterir. Burada önemli olan şey, kanama boyutu büyük ise cerrahi ile boşaltılması, küçük ise belirli bir süre içerisinde kendiliğinden kaybolmasının klinik güven aralığında beklenmesidir. Kanamanın boyutu küçük veya büyük olsun, sebep olan bir damar bozukluğu var ise o damarların tedavi edilip tekrar kanamanın önüne geçilmesi de gerekebilir” ifadelerini kullandı.

"Felce yol açabilir"

Beyin kanamasının en önemli sebebinin “hipertansiyon” olduğunu hatırlatan Alabulut, bu sebeple tansiyon kontrolü ve düzenli ilaç tüketiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca yaşlı kişilerde kan sulandırıcı gibi ilaçların yüksek doza maruz kalınmadan dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Alabulut, “Aile içinde veya yakın akrabalarının birden fazlasında beyin kanaması öyküsü olan kişilere ise bir sefere mahsus da olsa nörolojik değerlendirme önerilir. Yoğun stres altında olan veya sıcak havalarda güneş altında çalışmak zorunda olan kişilerin de belirtilere dikkat etmesi ve önleyici davranışları benimsemesi, stres ortamından uzaklaşması önerilir. Bu sebeple bahsettiğimiz önlemleri uygulamak, özellikle ileri yaşa sahip kişilerde ve hipertansiyon hastalığı olanlarda önemlidir” şeklinde konuştu.