  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...
Ekonomi

Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...

Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın almalı mı, altın satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:23:00 -
Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...

Altın fiyatlarında düşüş hızlanmışken, vatandaşlar şu an altın almalı mı? Altın bozdurulmalı mı? sorularının yanıtlarını arıyor. Konu ile ilgili, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyeler verdi.

"7 Kasım'dan beri gram altın 92 lira değer kaybetti"

İki hafta önce altının gram fiyatının cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi 540 TL seviyesine kadar yükseldiğini ifade eden Memiş, 7 Kasım'dan beri bu iki haftalık süreç içerisinde gram altının tam 92 lira değer kaybettiğini bildirdi.

Merkez Bankasının kararı nasıl etkiledi?

Dün 448 lira seviyesine kadar gerileyen gram altında yüzde 20'lik bir değer kaybı oluştuğunu belirten İslam Memiş, Merkez Bankasının faiz kararının ardından yüzde 3,5'luk bir değer kaybı daha oluştuğunu, bugün ise biraz daha toparlanma isteğinde olduğunu söyledi.

Altın yatırımcısına müjde

Gram altın / TL fiyatında yaşanan bu düşüşlerin kısa vade için kalıcı olacağını öngörmediklerini belirten Memiş, önümüzdeki 3 ay boyunca yine gram altın / TL fiyatı yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Çünkü yine ABD'de Avrupa tarafından yeni teşvik paketiyle alakalı bir açıklama beklediklerini kaydeden Memiş, mali destek programı beklediklerini, bunun da uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının tekrar 2 bin dolar seviyesine yükselebileceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

"Bu düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilirse iyi bir karar verilmiş olabilir"

Bu nedenle vatandaşların bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirirse iyi bir karar vermiş olabileceklerini bildiren Memiş, "Yani gram altın / TL fiyatı 92 lira değer kaybetti ama çeyrek altın 124 lira cumhuriyet altını 542 lira değer kaybetti. Özellikle gümüş tarafında yaşanan düşüşler de önemliydi. Gümüş 7-10 lira seviyesine kadar yükselmişti ama 5,74 lira seviyesine kadar tekrar geriledi. Gümüş de değerli bir emtia ve yatırım olduğu için gümüş tarafında da vatandaşlarımızın alım yönünde tavsiyelerimizi yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Satış yapmasınlar"

Altın satmak için doğru bir zaman olmadığını belirten Memiş, "Satışı yapmasınlar özellikle elinde altın bulunduran vatandaşlarımızın da bu süreçte daha çok düşecek düşüncesiyle kesinlikle varlıklarını satmasınlar. Uluslararası piyasalarda tekrar altının ons fiyatında bir toparlanma süreci beklediğimizi belirtmemiz gerek." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Koca, ‘Bunları ilk defa duyacaksınız’ diyerek açıkladı: O kişiyi görevden aldım
Gündem

Fahrettin Koca, ‘Bunları ilk defa duyacaksınız’ diyerek açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Bakan Koca, 'favicoir' ilacına ili..
Dünyaca ünlü boksör Lady Tyson Müslüman oldu
Dünya

Dünyaca ünlü boksör Lady Tyson Müslüman oldu

Mike Tyson'a atıfla “Lady Tyson” ismini alan dünyaca ünlü Hollandalı boksör Ruby Jesiah Mesu, sosyal medya hesabından Müslüman olduğunu duyu..
Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran çılgına döndü
Dünya

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran çılgına döndü

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmanın İran'da büyük rahatsızlığa neden ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay