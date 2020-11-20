Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...

Altın fiyatlarında düşüş hızlanmışken, vatandaşlar şu an altın almalı mı? Altın bozdurulmalı mı? sorularının yanıtlarını arıyor. Konu ile ilgili, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyeler verdi.

"7 Kasım'dan beri gram altın 92 lira değer kaybetti"

İki hafta önce altının gram fiyatının cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi 540 TL seviyesine kadar yükseldiğini ifade eden Memiş, 7 Kasım'dan beri bu iki haftalık süreç içerisinde gram altının tam 92 lira değer kaybettiğini bildirdi.

Merkez Bankasının kararı nasıl etkiledi?

Dün 448 lira seviyesine kadar gerileyen gram altında yüzde 20'lik bir değer kaybı oluştuğunu belirten İslam Memiş, Merkez Bankasının faiz kararının ardından yüzde 3,5'luk bir değer kaybı daha oluştuğunu, bugün ise biraz daha toparlanma isteğinde olduğunu söyledi.

Altın yatırımcısına müjde

Gram altın / TL fiyatında yaşanan bu düşüşlerin kısa vade için kalıcı olacağını öngörmediklerini belirten Memiş, önümüzdeki 3 ay boyunca yine gram altın / TL fiyatı yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Çünkü yine ABD'de Avrupa tarafından yeni teşvik paketiyle alakalı bir açıklama beklediklerini kaydeden Memiş, mali destek programı beklediklerini, bunun da uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının tekrar 2 bin dolar seviyesine yükselebileceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

"Bu düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilirse iyi bir karar verilmiş olabilir"

Bu nedenle vatandaşların bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirirse iyi bir karar vermiş olabileceklerini bildiren Memiş, "Yani gram altın / TL fiyatı 92 lira değer kaybetti ama çeyrek altın 124 lira cumhuriyet altını 542 lira değer kaybetti. Özellikle gümüş tarafında yaşanan düşüşler de önemliydi. Gümüş 7-10 lira seviyesine kadar yükselmişti ama 5,74 lira seviyesine kadar tekrar geriledi. Gümüş de değerli bir emtia ve yatırım olduğu için gümüş tarafında da vatandaşlarımızın alım yönünde tavsiyelerimizi yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Satış yapmasınlar"

Altın satmak için doğru bir zaman olmadığını belirten Memiş, "Satışı yapmasınlar özellikle elinde altın bulunduran vatandaşlarımızın da bu süreçte daha çok düşecek düşüncesiyle kesinlikle varlıklarını satmasınlar. Uluslararası piyasalarda tekrar altının ons fiyatında bir toparlanma süreci beklediğimizi belirtmemiz gerek." dedi.