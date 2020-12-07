Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...

Kovid-19 aşısı haberleri gelmeye devam ettikçe altın fiyatları bu belirsizlikle beraber yatay seyretmeyi sürdürüyor. BioNTech ve İngiltere Pfizer aşıyı uygulamaya hazırlanırken, ABD Perşembe gününe kadar geliştirilen aşının acil kullanım onayını verebilir.

Peki altın fiyatları bu durumda ne olacak? Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte tahminler...

Ons altında 2.000 dolar beklentisi

Yatırımcılar, Cuma günü açıklanan istihdam rakamlarının beklenenden daha düşük gelmesiyle ABD’nin ek bir mali teşvik paketi çıkarmasını umutla bekliyor.

"Önümüzdeki 6-9 ay içerisinde..."

Citigroup Analisti Aakash Doshi, yayınladığı altın tahmininde altın fiyatının 2000 dolar olabileceğini öngördü. Doshi açıklamasında, "Altın piyasasındaki yükseliş, Fed’in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edecek. Altın fiyatları önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

"Aralık ayının sonlarına doğru..."

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatlarının aralık ayının sonlarına doğru yükseliş trendinde olabileceğini belirterek, aralık ayında gelecek haberlere göre de altın fiyatlarının şekil alabileceğini ifade etti. Özsoy altın fiyatları yorumunu şu açıklama ile değerlendirdi:

"Geçen hafta başında önce 1.800 dolar ardından 1.830 dolar dirençlerinin kırılmasını beklediğimizden bahsetmiştik. Aşı haberleri olumlu olmaya devam etse de, bu önemli seviyelerin aşılması neticesinde yükseliş beklentileri kuvvetlenmeye başladı. 1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki bu yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Nitekim, haftaya başlarken de 1840 dolar üzerine çıkış yaptı. Ancak ters yönde 1.830 dolar altına iner ve ardından 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yön kuvvetlenebilir ancak böyle olmadığı takdirde yıl sonuna doğru sürekli devam edecek bir ana yükseliş hareketinin ağırlığını görebiliriz.

Gram altının geçtiğimiz hafta sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı hareketinin arkasındaki asıl ana faktör dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini aşamamasından kaynaklanıyordu. Ons altın artmaya devam etse de bu 7.82 TL direnç seviyesi korunduğu takdirde, gram altının 463 TL üzerine hareketi zorlama olacaktır. 458 TL-463 TL aralığında bir bant hareketinin bu haftanın başlarında olmasını beklerken, hafta ortasından itibaren gelecek haber akışlarına göre aralık ayının sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş trend hareketi başlayabilir. Altın fiyatlarına yön verecek açıklamaların bu hafta özelinde ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı ardından gelecek parasal genişlemeye dair açıklamalar olacak."