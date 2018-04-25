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Dikkat! 3 gün için 306 TL verilecek

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde görev yapacak 2 milyon kişiye ödenecek ücretler belli oldu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:12
Dikkat! 3 gün için 306 TL verilecek

24 Haziran’da erken seçim yapılmasına karar verilmişti. Seçimde yaklaşık 2 milyon kişi görev yapacak.
 
Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve soförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak. En düşük ödeme 1 günlük 88 lira, en yüksek ödeme 3 günlük 306 lira.

ÜÇ GÜNE KADAR

Kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek. Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:12
  1. seçim
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