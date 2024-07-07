Dikey bahçeler gitti lağım bahçeleri geldi! Kanalizasyondan ot fışkırıyor

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“İstanbul nimet, nimet!” dedikten sonra, şehrin nimetlerini kendisi ve yandaşlarına yediren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega kenti rezilliğe sürükledi. Şehrin bazı noktalarında 90’lı yılları aratmayan pisliklere rastlanırken, bugün gelen son görüntü mide bulandırdı.

Yalnızca 2 aylık kanalizasyon temizliği için 27 milyon liralık ihale açan ve milyonları yandaşlara peşkeş çeken İmamoğlu yüzünden, temizlenmeyen lağımlarda otlar yükselmeye başladı.

İstanbul, Şirinevler’de kaydedilen görüntülerde, rögar kapakları temizlenmediği için biriken kumlarda yabani otların filizlendiği görüldü. Lağımı tıkayan otların kapaklardan taşmaya başlaması, temizliğin ne kadar uzun süredir yapılmadığını gözler önüne serdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve CHP’li İBB’ye tepki yağmasına neden olan görüntüler, “Dikey bahçeler bitti lağım bahçeler geldi” yorumlarına neden oldu.

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Uzmanlar, rögarda biriken lağımı tıkadığını, bu yüzden her yağmurdan sonra sele sebebiyet verdiğini belirtiyor.

“Otlar buradaysa para nerede?”

Şirinevler’de mide bulandıran görüntüleri paylaşan gazeteci Cengiz Alçayır, X hesabından şunları yazdı:

“Sadece iki aylık kanal temizliği için 27 milyon TL’den fazla para ödeyen zavallı belediye başkanımıza soruyorum; Otlar buradaysa, para nerede? Para, senin elinle birilerinin şirketine aktarıldıysa otlar niye temizlenmedi de serpildikçe serpildi?”