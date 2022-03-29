Diken (silcan) otu nedir, faydaları nelerdir? Yumurtalı kavurması tarifi nasıl yapılır?

Diken (silcan) otu nedir?

Silcan otu günnük ağacının gövdesine sarılarak büyüyen bir sarmaşık otu, çeşitli yörelerde farklı isimle anılıyor. Sılcan, her yörede farklı farklı sarmaşık, acı ot, bıcık, dilkişen, tilkişen, kedirgen, dildiren, eniç gibi isimler alan bir ot türü.

Papatyagiller ailesinden olan şevket-i bostan ya da mübarek dikeni Portekiz'in kuzeyinden, Fransa'nın güneyine; doğuda İran'ın doğusuna kadar Akdeniz havzasında yetişen dikenli tek yıllık şifalı bir ottur. 60 cm boyuna kadar uzayabilen şevketi bostan otu dikenlerinden arındırıldıktan sonra tüketilir.

Diken (silcan) otu faydaları

Deve dikeni birçok rahatsızlığın tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Depresyon, şeker hastalığı, karaciğer sorunları, kolesterol, Parkinson ve regl düzensizlikleri gibi birçok rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olur. Deve dikeni İbrahim Saraçoğlu tarafından da faydaları sıklıkla tekrarlanan şifalı bir bitkidir.

Gaz giderici, idrar söktürücü, terletici, tonik için tarif...

Yumurtalı kavurması tarifi

Malzemeler

250 gr kadar Silcan ( Kaynar suda 5-7 dk.kadar haşlanmış )

1 büyük Soğan

1 tatlı kaşığı Salça

3 yumurta

2 diş Sarımsak

Zeytinyağı

2 diş Sarımsak

Yumurtalı kavurması nasıl yapılır?

Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ve haşlayıp ince kıydığınız silcan otunu ilave edip kavurmaya devam edin. 10 dakika kadar kavurduktan sonra yumurtalar kırılır ve pişirme süresi arzuya göre ayarlanarak servis edilir.