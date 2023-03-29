Dik duruşuna Muhsin Yazıcıoğlu fotoğraflarıyla teşekkür edildi! İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi kariyeri

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin HDP ile ittifakı karşısında dik bir duruş sergileyerek istifa etti.

Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nin şehit lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile olan fotoğrafları ile gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Ağıralioğlu'nun dik duruşuna, merhum Yazıcıoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğraflarıyla teşekkür etti.

Ağıralioğlu'nun siyasi hayatı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yavuz Ağıralioğlu, 1995–1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Uzun yıllar Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında yer aldı!

Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon’dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003’te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

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