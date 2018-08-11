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‘Dik duracağız, ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz’

Spekülatörlerin kur üzerinde oyun kurduğu saatlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomik Modeli’ açıklayarak Türkiye’nin kararlılıkla ve disiplinli olarak yoluna devam edeceğini söyledi. ‘Döviz kuru’na değil ‘ekonomi’ye odaklandıkları mesajı veren Bakan Albayrak’ın açıklamalarını yakından takip eden iş dünyası da yeni döneme tam destek verdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:05
‘Dik duracağız, ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz’

Yeni Ekonomik Model’e iş dünyasından tam destek geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. MÜSİAD olarak son dönemde Türkiye’nin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınadıklarını belirten Kaan, “Milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun sayın devlet başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz” değerlendirmesinde bulundu. 

''KUKLAYA DEĞİL KUKLACIYA BAKIN''

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ekonomik perspektif, Türk milletinin sağlam ve kararlı duruşunu ortaya koymuştur” dedi. Avdagiç, döviz kuru üzerinden Türk ekonomisini çökertmek isteyenlerin bu kez karşısında Türk iş dünyasını ve Türk milletini bulacaklarını kaydetti. Şekib Avdagiç, “Türk lirasına karşı yürütülen sert fiyatlandırmada kuklaya değil, kuklacıya bakmamız gerekiyor” dedi.

İŞ DÜNYASI OLUMLU KARŞILADI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de son derece kararlı, piyasa ile uyumlu olan bir programı izlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Açıklanan programın teorik temellerinin fazla olduğunu ama gerek yaklaşımı gerek mimari yapısı itibarıyla hakikaten çok önemli bir sunum olduğunu vurgulayan Bilecik, “İş dünyasının zannediyorum olumlu bir karşılaması oldu” dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise “Sayın (Berat) Albayrak, söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi. Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi” dedi.

“KORUNAKLI LİMAN OLACAK”

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, yeni ekonomik model için “doyurucu, iyi çalışılmış bir program. Bahsedildiği gibi sermaye piyasalarında derinleşme sağlanırsa ekonomiyi finanse edecek ve dalgalanmalara karşı ciddi anlamda korunaklı liman olacak. Sunum sermaye piyasaları açısından doğru tespitler içeriyor” yorumunu yaptı.

TİM KAYNAKLARINI SEFERBER EDECEK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dövizdeki spekülatif hareketlerin ihracatçıları olumsuz etkilememesi adına, TİM ve ihracatçı birliklerinin elindeki kaynaklarını harekete geçirme kararı aldıklarını bildirdi. Gülle, “Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde biz de bu spekülatif harekete karşı elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

“BU SINAVDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da Yeni Ekonomi Yaklaşımı’nın nihai hedefler noktasında yaraları sarabilecek çerçevede ele alınmış olduğunu belirtti. Cesur, “Biz inanıyoruz ki, kim ne derse desin, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, sıkı ve uyumlu bir süreç ile tüm dengeleri yerine oturtabilecek güçteyiz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de bunu kendi dinamikleri ile başarabilecek potansiyele sahip bir ülkedir. Gün, azmetmek, daha çok çalışmak ve üretmek günüdür” dedi.

''EKONOMİDE FELAKET TELLALLIĞI YAPANLAR MAHCUP OLACAK''

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, felaket tellallığı yapanların yine yanıldığını ve mahcup olacaklarını söyledi. Kopuz, “Hiç şüphemiz yok ki, ihtiyaç halinde Türkiye, gereken hamleleri cesurca yapacaktır’ diye konuştu

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:05
  1. Yeni Ekonomik Model
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
  3. Abdurrahman Kaan
  4. İstanbul Ticaret Odası
  5. Şekib Avdagiç
  6. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
  7. Erol Bilecik
  8. Sabancı Holding
  9. Güler Sabancı
  10. Borsa İstanbul
  11. Himmet Karadağ
  12. Türkiye İhracatçılar Meclisi
  13. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
  14. Hasan Ali Cesur
  15. Yeni Ekonomi Yaklaşımı
  16. İstanbul Ticaret Borsası
  17. Ali Kopuz

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