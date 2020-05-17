Dijitalleşmenin gücü Sabancı Holding'in ilk çeyrek bilançosuna yansıdı

Bu sonuçlar doğrultusunda, Sabancı Topluluğu’nun konsolide satışları 13.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Net karını 2019 yılının aynı dönemine yüzde 13 artıran Sabancı Topluluğu’nun konsolide net karı üç aylık dönemde 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk üç aylık mali tablolarıyla ilgili değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, koronavirus (Covid-19) pandemisinin etkisinin tüm dünyada görülmeye başlandığı bir dönemi de kapsadığına dikkat çekti. Alper ayrıca Türk sağlık sisteminin, bu zorlu mücadelede başarılı bir performans sergilediğine de özellikle vurgu yaparken, Topluluk olarak da sağlık konusunda zamanında alınan önlemlerle süreci etkinşekilde yönetmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Cenk Alper açıklamasında şunları kaydetti: “2020 yılının ilk çeyreği, finansal yönetimde başarılı sonuçların elde edildiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet karındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu sayede de 2020 yılının ilk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı finansal sonuçlarla tamamladık.

Topluluk olarak, uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevre ve iklim değişikliği hassasiyetlerini ön planda tutarak; tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odağındaki sorumluluklarımızı gözeteceğimizin sözünü vermiştik. Pandemi süreci, bu konunun önem ve hassasiyetini bizlere net olarak gösteriyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konu bir numaralı önceliklerimiz arasında olacak.”

Başta enerji, bankacılık, sanayi ve perakende olmak üzere faaliyet gösterilen tüm sektörlerde önemli adımlar attıklarını belirten Alper şu noktaların altını çizdi: “Tüm dünya insanlık tarihinin karşılaştığı en önemli sınavlardan birini veriyor. Pandemi süreci, iş yapış şekillerindeki tüm ezberleri bozduğu gibi başlı başına bir kırılma noktası da oluşturuyor. Sabancı Topluluğu olarak 70 bine yakın çalışanımız, dengeli ve dirençli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, düşük borçluluk oranımız ve kuvvetli bilgi teknolojileri altyapımızla girdiğimiz bu özel dönemi aşmak için süreci yakından takip ediyor, stratejik ve operasyonel tüm önlemleri alıyoruz.”

COVID- 19 DÖNEMİNİBAŞARIYLA YÖNETİYORUZ

Bu noktada teknolojik altyapı ve dijitalleşmeye vurgu yapan Alper, “Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, dijital iş modellerinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bu dönemi Sabancı Topluluğu olarak son derece başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Şirketlerimiz, uzun zamandır teknolojik altyapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmaların bir eseri olarak, işlerini geliştirme ve büyütme konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sayede Covid-19 döneminde de iş sürekliliğimizde herhangi bir aksama olmadan operasyonlarımızı yürütüyoruz” dedi.

Cenk Alper, “Bu süreçte bankacılık, gıda perakendesi ve enerji alanında kamu hizmetini aksatmadan sürdürüyoruz. “Evde kal” dediğimiz bugünlerde dijitalleşmenin ve uzun süredir devam ettirdiğimiz teknolojik yatırımların ne kadar isabetli olduğu bir kez daha görülmüş oldu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu dönemde değer zincirlerinin sağlıklı kalmasının önemine dikkat çeken Alper “Ekosistem yaklaşımımız çerçevesinde, tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza yol gösteriyor ve destek oluyoruz” dedi. Ayrıca kurumsal vatandaşlığı her zaman önceliği olarak gören Sabancı Topluluğu’nun, desteklerinin bilim ve teknoloji alanına odakladığının altını çizen Alper, şimdiye kadar 30 milyon TL’ye ulaşan bağış yaptıklarını belirtti.

PLANLARIMIZI ERTELEMEDİK

Alper şöyle devam etti: “Covid-19’dan kaynaklı olarak bir çok zorluk yaşansa da geleceğe dair planlarımızı ertelemedik. Kurumsal Girişim Sermayesi fonumuz SPK tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız. Şu an ilk etapta 25 start-up ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda daha hızlı adımlar atacağız. Dolayısıyla uzun vadeli yol haritamızdan vazgeçmeden yol alıyoruz.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de içine alan Covid- 19 sürecine sağlıklı bir bilanço ve borç seviyesi ile girdik. Yılın ikinci çeyreği için de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmak hedefimizdir. İleri teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı hamlelerimizle, önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza maksimum değeri sağlamak için Türkiye’nin Sabancı’sı olarak daha güçlü bir şekilde çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz.”