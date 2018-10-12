Dijitalizasyon Seminerinde buluştular

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından düzenlenen Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon Semineri çimento sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Ankara’da yapılan toplantıda; çimento sektöründe endüstri 4.0, çimento 4.0, mindsphere çözümleri ve servis 4.0 konuları gündeme alındı. TÇMB CEO’su İsmail Bulut, “Türk çimento sektörünün önümüzdeki dönemdeki asıl hedefi, verimliliğe yönelik yatırımlara ağırlık vererek, altyapısını daha güçlü hale getirmek olacaktır” diye konuştu.