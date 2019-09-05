Dijital TV platformu TV+, 2 ay boyunca kırmızı-beyaza boyanacak

İSTANBUL (AA) - Dijital TV platformu TV+, A Milli Futbol Takımı'nı sporseverlerle buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sporda en iyilerin buluşma noktası olan TV+, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Futbol Takımı'nı sporseverlerin yanı başına getiriyor.

İngiltere Premier Lig ve NBA gibi kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+ ile futbolseverler, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 72 günde 6 kritik maça çıkacak olan ay-yıldızlıların heyecanına istedikleri yerde ortak olacak.

Euro 2020 yolunda Türkiye, 7 Eylül’de Andorra karşılaşmasıyla başlayıp 17 Kasım’da yine Andorra mücadelesiyle noktalanacak kritik bir viraja giriyor. Millilerin, Avrupa'nın en önemli futbol turnuvasına katılımını belirleyecek olan maçlar TRT-1’den naklen yayınlanacak, TV+ kullanıcıları da her noktadan takip edebilecek.

Milli maç heyecanının yanı sıra TV+'ta Premier Lig, Basketbol Dünya Şampiyonası, Amerika Açık Tenis Turnuvası, Formula 1 ve spora dair çok daha fazlası seyircilerle buluşmaya devam ediyor.





- Basketbol milli takımı da şampiyonluk mücadelesinde





TV+'ta Türkiye Erkek Basketbol Takımı'nın Çin'deki Dünya Kupası yolculuğu naklen izlenebilecek. TV+ aboneleri, Basketbol Dünya Şampiyonası'nda hiçbir maçı kaçırmayacak. Tüm maçlar, TV+ üzerinden şampiyona boyunca izleyicilerle buluşacak.



Öte yandan, tenis takviminin son büyük turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonları da Türkiye'nin en çok izlenen dijital TV platformunda belli olacak. Tek kadınlar final maçı 7 Eylül’de, tek erkekler finali ise 8 Eylül’de naklen yayınlanacak. Motor sporları meraklıları da Formula 1 İtalya GP'sinin tüm heyecanına yine TV+'ta ortak olacak.



Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları heyecanı yaşanırken, pazar günü İtalya GP’si finali izleyiciyle buluşacak.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin Euro 2020 eleme maçları şöyle:

"7 Eylül Cumartesi Türkiye-Andorra, 10 Eylül Salı Moldova-Türkiye, 11 Ekim Cuma Türkiye-Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi Fransa- Türkiye, 14 Kasım Perşembe Türkiye-İzlanda, 17 Kasım Pazar Andorra-Türkiye."



