Dijital tanıtımda tarihi başarı: Türkiye dünya sahnesinde zirvede!

Türkiye, 2025’te dijital tanıtımda iki mini diziyle uluslararası sahnede öne çıktı. TGA’nın (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) hikaye anlatımını odağa alan yeni stratejisiyle hayata geçirilen; başrollerinde Meryem Uzerli ile Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı “Antalya Gambit” ve Afra Saraçoğlu ile Engin Akyürek’in başrolünü paylaştığı “İstanbul My Love”, Türkiye’yi dijital içerik dünyasında zirveye taşıdı. Her iki yapımın dijitalde toplam 2,8 milyar görüntülenmeye ulaştı.

GOTÜRKİYE, DİJİTAL PLATFORMLARDA REKOR İZLENME RÜZGARI ESTİRİYOR

GoTürkiye, 5,3 milyon takipçiyi aşan sosyal medya gücünü sinematografik içeriklerle destekleyerek dijital dünyada etkileyici bir ivme yakaladı. 2025 yılı boyunca yayınlanan iki özel yapım, Türkiye'nin marka hikayesini modern, yüksek prodüksiyonlu bir anlatımla dünyaya sunarken izlenme sayıları rekor seviyelere çıktı.

Tamamı İstanbul'da çekilen ve şehrin estetik ruhunu modern bir aşk hikayesiyle buluşturan başrollerini Afra Saraçoğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı "İstanbul My Love", YouTube'da yayınlanmasının ardından kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Fragmanı 53 milyon izlenme elde eden yapım, film olarak ise 680 milyon görüntülenmeyle platformun en çok izlenen tanıtım içerikleri arasına girdi. Çırağan Sarayı'ndan AKM Taksim'e, Boğaz kıyılarından Beyoğlu'na uzanan sahneleriyle İstanbul'un uluslararası algısına önemli bir katkı sundu.

Dijital reklam kampanyaları kapsamında yapım, toplamda 1,5 milyar reklam gösterimi, fragman ve bölümlerde 733 milyon izlenme elde etti.