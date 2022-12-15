Dijital pazarlama sektöründe dev büyüme

Yeni Akit Ankara

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, önümüzdeki yıl da benzer bir büyüme beklediklerini belirterek, “2023’te dijital açık hava reklamlarının büyük bir yükseliş göstereceğini öngörüyoruz. Özellikle son dönemde popüler hale gelen kısa video içerikleri nedeniyle TikTok, Youtube ve İnstagram gibi platformlara olan reklam yatırımlarında büyük artışlar yaşanacak” dedi.

Yatırımların toplamı 20 milyar lira oldu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektörler de yatırımlarını dijital dünyaya taşıdı. Dijital reklam rekabeti her yıl daha da kızışırken, 2022’nin ilk 6 ayında dijital pazarlama alanında yapılan yatırımlar 14 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Bu rakam 2021’in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 78’lik bir büyümeye elde edilirken, 2022’nin ikinci yarısında ise sektöre yapılan yatırımların toplamı yaklaşık 20 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 2022’de sektöre yapılan yatırımların beklenin üzerinde artış gösterdiğini söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Son dönemde giderek daha çok ilgi görmeye başlayan kısa video içerikleri, TikTok, Youtube ve İnstagram gibi sosyal medya platformlarına olan reklam ilgisini artırdı. Bu ilgi, 2023’te daha ileri bir boyuta taşınacak gibi duruyor” diye konuştu.

Çevre dostu pazarlama çalışmaları daha sık tercih edilecek

Sektörün 2023 yılında da benzer bir yatırım tablosu çizeceğine vurgu yapan Yasin Kaplan, “2023’te dijital ve programatik açık hava reklamlarının büyük bir artış göstereceğini öngörüyoruz. Onun dışında dijital ortamda yayın yapan Spotify gibi uygulamalara da gelecek yıl daha çok yatırım yapılacaktır. Öte yandan, birçok marka için ana gündem maddesi haline gelen sürdürülebilirlik, artık dijital alanda da tercih edilmeye başlandı. Bu bağlamda dijital alanda da sürdürülebilir bir marka olmak adına çevre dostu pazarlama çalışmaları, 2023’te daha sık tercih edilecektir. Bunlara ek olarak birçok özelliği aynı anda kullanıcılara sunan süper uygulamaların da yeni yılda hayatımıza daha çok gireceğini söyleyebiliriz. Dijital pazarlama sektörü, bu uygulamaların insanların beklentisini yükseltmesinden ders çıkartarak ona göre aksiyon alacaktır” ifadelerini kullandı.