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Dijital Pazarlama Okulu global pazarlara açılıyor

Dünyada son 10 yılda oluşan dijital rüzgar, dijital dönüşüm ve hızlı gelişen dijital teknolojiler, tüm kurumların odak noktası haline gelmeye başladı. Dünya ekosistemi hızla büyürken, Türkiye de dijital dönüşüme uyum sağlamaya çalışıyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
Dijital Pazarlama Okulu global pazarlara açılıyor

Bu doğrultuda hizmet sunan ve 2014 yılından beri sektörde faaliyet yürüten Dijital Pazarlama Okulu, uluslararası pazarlarda yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Eğitimlerde verimlilik odaklı ilerlediklerini kaydeden Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, şunları söyledi:

“Bugüne kadar düzenlediğimiz yüzlerce eğitimde, teorik eğitimin yanı sıra, atölye çalışmalarına da ağırlık verdik ve böylece eğitimlerimiz uygulamalı olarak yapılıyor. Bu yılın ikinci yarısında, ülkemizde elde ettiğimiz başarıyı, global pazarlara taşımayı istiyoruz. Aynı zamanda, hizmet ihracatını artırarak ülkemize bu anlamda katkı sağlamayı ve nitelik iş gücünü artırmayı da hedefliyoruz” dedi. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
  1. Dijital Pazarlama Okulu
  2. yasin kaplan

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