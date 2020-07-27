ÖSYM, YKS sonuçlarını erişime açtı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları, ÖSYM’nin sitesinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler, başarılı şekilde tercih yapabilmek için, Yilgi duydukları bölümleri araştırıyorlar. Dijital Oyun Tasarımı taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları merak eden adaylar için detaylar haberimizde...

Dijital Oyun Tasarımı taban puanları 2020 başarı sıralaması

Milyonlarca aday üniversite sınav sonucunu öğrenmesiyle beraber tercih yapacakları bölümlerin puanları ile kendi aldıkları puanların karşılaştırmasını yapmaya başladı. İşte Dijital Oyun Tasarımı taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları...

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Geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçları, bugün adayların erişimine açıldı. Üniversite hayali kuran öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başladı. ÖSYM YKS tercih robotu da tercih yapacak öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak. Adaylar, seçmek istedikleri bölüm ve meslekleri yokatlas sistemine girerek uygun üniversiteleri ve bölümleri görebiliyor.

YÖK atlas tüm üniversitelerin Dijital Oyun Tasarımı bölümleri taban puanları için tıklayınız

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Dijital Oyun Tasarımı (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri