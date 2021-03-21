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Teknoloji “Dijital Operatör” uygulaması yenilendi
Teknoloji

“Dijital Operatör” uygulaması yenilendi

Turkcell müşterilerinin tüm işlemlerini saniyeler içinde cep telefonları üzerinden gerçekleştirmelerine imkan tanıyan “Dijital Operatör” uygulaması yenilendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:01:00 -
“Dijital Operatör” uygulaması yenilendi

Turkcell müşterilerinin cep telefonları üzerinden kalan tutar ve paketlerini görüntüleme, fatura inceleme ve ödeme, kendilerine uygun cihaz, uygulama ve paketleri inceleyip satın alma gibi işlemleri evlerinden çıkmadan, çağrı merkezini aramadan kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirmesine yarayan “Dijital Operatör” uygulaması, kullanıcılarının ihtiyaç ve taleplerine göre yenilendi. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, salgın döneminde değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda Dijital Operatör uygulamasını daha da geliştirdiklerini belirtti. Özdal, “Müşterilerimizin tüm işlemlerini saniyeler içerisinde cepten çözmesine imkan tanıyan ‘Dijital Operatör’ uygulamamız, yeni eklenen özellikleriyle şimdiki normalde ortaya çıkan tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir konumda.” ifadelerini kullandı. Yükleme sayısı 58,3 milyonu, üç aylık aktif kullanıcı sayısı ise 23,3 milyonu aşan Dijital Operatör’ün 2021’de büyümeye devam edeceğini aktaran Özdal, “Yeni Dijital Operatör’de kullanıcılar ihtiyaçlarına göre rahatlıkla Turkcell ve Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj arasında geçiş yapabiliyorlar. Ücretsiz uygulamamızın kullanıcılarına sağladığı fayda ve avantajlar da artarak devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu. Yeni Dijital Operatör’de kullanıcılar Turkcell ve elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyor. Uygulamanın alt ve üst menü yapısıyla, genel görünümü, her iki tarafta da ihtiyaca yönelik olarak farklılaştırıldı. Turkcell abonesi olmayan müşteriler de Turkcell Pasaj’ın Dijital Operatör üzerindeki ana sayfasında çok sayıda indirimli ürün ve kampanyaya kolayca ulaşarak alışveriş yapabiliyor. Akıllı cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, tablet, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri gibi birçok ürünün sunulduğu Turkcell Pasaj’da müşteriler hızlı teslimat ve esnek ödeme avantajlarından da Turkcell güvencesiyle faydalanabiliyor.

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