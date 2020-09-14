  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dijital olarak izleyiciyle buluşacak üç kentin film festivali başladı
Aktüel

Dijital olarak izleyiciyle buluşacak üç kentin film festivali başladı

İstanbul Film Festivali, Adana ve Ayvalık'taki film festivalleriyle iş birliği yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:32:45 -
Dijital olarak izleyiciyle buluşacak üç kentin film festivali başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ile iş birliğiyle çevrim içi olarak başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali 20 Eylül, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali programındaki filmleri ise 26 Eylül'e kadar "filmonline.iksv.org"da sinemaseverlere sunacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sunulan Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Hacı Orman'ın "Körleşme", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Anıl Gelberi'nin "Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla" filmleri, festivalde izlenebilecek.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin seçkisindeki "Fanny'nin Yepyeni Hayatı", "Felicita", "İtalyan Yazı", "Yangın Yeri", "Wendy" ve "Barbarları Beklerken" filmleri de festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

filmonline.iksv.org platformunda erişime açılacak filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabilecek.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve p..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı