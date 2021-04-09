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Ekonomi ‘Dijital’ KOBİ’ye 1 milyon TL destek
Ekonomi

‘Dijital’ KOBİ’ye 1 milyon TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı’nın “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:03:00 -
‘Dijital’ KOBİ’ye 1 milyon TL destek

Varank, “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temayla ilk çağrıya 2019’da çıkıldığını anımsatarak, toplamda 258 KOBİ’ye 71,5 milyon liralık desteği onayladıklarını, 2020’deki ikinci çağrıda da artan farkındalık ve talep doğrultusunda 396 KOBİ’nin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Farkındalık oluşturduk

Söz konusu çağrılarla sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ’lerde farkındalık oluşturduklarına dikkati çeken Varank, şu bilgileri verdi: “İlk ikisinde olduğu gibi bu yeni çağrımızda da KOBİ’lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs’a kadar alacağız. KOBİ’lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir. Çağrı sonuçlarını da temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz.”

Limit artırılmına gittik

KOSGEB, ilk iki çağrıda KOBİ’lerden gelen geri dönüşleri de dikkate aldı. Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları en önemli kaynağın nitelikli personel olduğu tespitinden hareketle personel desteği üst limitini, 90 bin liradan 300 bin liraya çıkardı. Akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte edecek imalatçı KOBİ’lerin yazılım desteği limiti de 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi.

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