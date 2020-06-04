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Teknoloji

Dijital dünyaya uyum dönüşümü

Meslek ve teknik liselerde başlatılan dönüşüm 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam edecek. 55 alan ve 203 dalda verilen eğitim yeni dönemde 47 alan ve 105 dala inecek... Meslek lisesi öğrencileri, günümüzün ve geleceğin alanları olan blok tabanlı programlama, robotik, oyun programlama, dijital tasarım gibi sertifika programlarıyla desteklenecek...

Yeniakit Publisher
2020-06-04 08:25:00 -
Dijital dünyaya uyum dönüşümü

Son iki yılda uygulamaya koyduğu kararlarla mesleki ve teknik eğitime yönelik olumsuz algıyı kıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 döneminde ikinci dönüşümü başlatıyor. Eğitim verilen alan ve dallarda sadeleşmeye gidiliyor. 55 alan ve 203 dalda verilen eğitim yeni dönemde 47 alan ve 105 dala inecek. Meslek lisesi öğrencileri, günümüzün ve geleceğin alanları olan blok tabanlı programlama, robotik, oyun programlama, dijital tasarım (hazır web sayfası oluşturma, animasyon hazırlama) ve sosyal medya (e-ticaret, dijital pazarlama, veri analizi ve grafikler), e-ticaret lojistiği, drone taşımacılığı, afet lojistiği gibi alana özgü sertifika programları ile desteklenecek.

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