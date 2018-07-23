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Dijital dönüşümü ıskalayamayız

Dijital dönüşümle ilgili hızlı adımlar atacaklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dijital dönüşüm, ülke sanayimiz için çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu süreci ıskalama lüksümüz yok” dedi. Varank, milli teknoloji hamlesi başlatacaklarını söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:25
Dijital dönüşümü ıskalayamayız

Önceki hafta TBMM’de yemin ederek göreve başlayan yeni kabine ile birlikte hayata geçirileceği açıklanan Dijital Dönüşüm Ofisi bu hafta faaliyetlerine başlıyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan ofiste, yerli otomobilden uydu projelerine; uçak projelerinden siber güvenliğe kadar, “dijital Türkiye” altyapısına dair çalışmalar yapılacak. Sanayide dijital dönüşüm programları da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa çalışılarak hayata geçirilecek.

Dijital dönüşümle ilgili hızlı adımlar atacaklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yaşadığımız çağda sanayinin dijital dönüşümü gerçeği ile karşı karşıyayız. Dijital dönüşüm, ülke sanayimiz için çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu süreci ıskalama lüksümüz yok” mesajını verdi.

Varank, yeni dönemde sanayide Ar-Ge, yenilik, katma değer ve yüksek teknoloji odaklı, etkin, sürdürülebilir modelleri esas alıp cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacaklarını açıkladı.

LABİRENTLERDE ZAMAN KAYBEDİLMEYECEK

Devletin ekonomi ile ilgili bütün kurumlarının, yatırımcıların ve girişimcilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak üzere tam bir uyum içinde çalışacağının altını çizen Varank, “Ar-Ge yapmak, teknoloji geliştirmek isteyen tüm firmalara bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımızın kapıları ardına kadar açık olacak” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte iş dünyasının önünün daha da açıldığını aktaran Varank, heyetlere bundan sonra bürokrasinin labirentlerinde zaman ve enerji kaybetmeyeceklerini sözlerine ekledi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Milli teknoloji hamlesi başlatacaklarını ifade eden Varank, bu süreçte Ar-Ge yapmak, teknoloji üretmek isteyen kişiler ve firmalar için mevcut teşvik mekanizmalarının sadeleştirilip yalın hale getirileceğini, yeni mekanizmaların geliştirileceğini belirtti. Varank, yeni dönemde daha katma değerli, yüksek teknolojili ürünler üretmeye önem vereceklerini vurguladı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:25
  1. Dijital Dönüşüm Hareketi
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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