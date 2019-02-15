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Dijital dönüşümde büyük düşün, küçük başla, hızlı ol

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Endüstri 4.

15 Şubat 2019 Cuma 14:47
Dijital dönüşümde büyük düşün, küçük başla, hızlı ol

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Endüstri 4.0/Dijital Dönüşüm Platformu tarafından düzenlenen paneller dizisinin üçüncüsü, “Dijital Dönüşüm Yol Haritası”başlığıyla BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.


Toplantının moderatörü Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Koray Altun, dijital dönüşümün bir yolculuk olduğunu, varılacak yer olmadığını söyledi. Altun, yolculuğa çıkmadan önce varılacak hedefin mutlaka belirlenmesi gerektiğini de kaydetti. Mc Kinsey Danışmanlık Şirketi’nden Ümit Çakmak, dijitalleşmenin, teknolojiler kullanarak iş yapış biçiminin değiştirilmesi olduğunu ifade ederken, “dünya farklı iş yapış biçimlerine gidiyor” dedi. Çakmak, buna örnek olarak, Netflix, Youtube ve uçak motorlarının satılması değil, saat üzerinden kiralanması örneklerini de verdi. Çakmak, dijital dönüşümün başarılı olabilmesi yollarını ise şöyle sıraladı:


“Üst yönetim sahiplenmeli, küçük parçalarla ilerlenmeli, tüm şirketin projesi olmalı, önceliklendirmeler olmalı, uzun soluklu ama güncellemeleri de barındıran bir süreç düşünülmeli.”


PWC’den Mehmet Ermurat ise, analogdan dijitale geçişin bütünsel bir dönüşüm süreci olduğunu söyledi. Ermurat, “Dijitalleşme kültürel bir şeydir. Sadece teknolojik değildir. Uber’i Uber yapan salt teknoloji değil, iş yapış biçimidir” diye konuştu. Ermurat, dijital dönüşüme başlamadan önce mutlaka strateji ve hedef belirlenmesi gerektiğini de söyledi.


Deloitte’den Hakan Göl de, dijital dönüşümün organizasyondaki herkesin DNA’larına işlemesi gerektiğini kaydetti. Göl, “Farklı bak, farklı düşün, farklı yap” anlayışının hakim olması gerektiğini ifade ederken, sonuçta “Büyük düşün, küçük başla, hızlı ol” ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini de dile getirdi.


Boğaziçi Counseling for Business’dan (BCB) Cemile Şenulubaş Tankurt, dijital dönüşüm yol haritasına bütünleşik bakılması gerektiğini belirterek, “Dijital dönüşüm insan ve kültürel dönüşümle başlamalı. Eğer bütünleşik bakmazsak, teknolojik adalar oluşur” dedi.


Tankurt, insan eğitiminin her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, “İnsanların yetkinliği, nesnelerin interneti ve teknoliden de önemli” diye konuştu.


IBM Consulting temsilcisi Uwe Merklein ise, dijital dönüşümde Almanya örneğini dinleyenlere aktardı. Merklein, tekil çalışmalardan çok BUSİAD’ın yaptığı gibi grup çalışmalarının daha faydalı olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:47
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