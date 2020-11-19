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Ekonomi ‘Dijital Dönüşümde Avrupa’nın En İyisi’
Ekonomi

‘Dijital Dönüşümde Avrupa’nın En İyisi’

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, henüz tasarım aşamasındayken tüm süreçlerini dijitalleştirmesi ve teknolojiyi havalimanının her noktasına entegre etmesi sonucunda, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen “16th ACI Europe Awards” kapsamında, “Dijital Dönüşümde Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:59:00 -
‘Dijital Dönüşümde Avrupa’nın En İyisi’

İGA İstanbul Havalimanı’na ödülü, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların en önemli talebinin dijital seyahat deneyimi yaşamak olduğunu belirtti. Bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı’nın tam kalbine yerleştirdiklerini kaydeden Samsunlu, “Bu doğrultuda, SESAR vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı’nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak, havalimanı işletmeciliğini ‘teknolojik işletmecilik’ noktasına taşımak başlıca hedefimiz” değerlendirmesini yaptı. Samsunlu, bu sürecin ilk ayağının dijital cüzdan uygulaması olduğun, bu uygulamayı “İst-buy” isminde bir ticari platformun takip edeceği açıkladı.

BİYOMETRİ İLE YOLCULUK

İstanbul Havalimanı’nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan en iddialı teknolojik uygulamanın “biometri/yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş” imkanı olacağına dikkat çeken Kadri Samsunlu, “Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirilecek. Ayrıca, ‘Akıllı Havalimanı’ konseptiyle çıktığımız yolda yapay zeka destekli akıllı sohbet sistemi projemiz sayesinde yolcularımıza havalimanımızda anlık bilgilendirmeler yaparak, 7/24 destek imkanına kavuşacağız dedi. Samsunlu, “Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen ‘16th ACI Europe Awards’ programı kapsamında, ‘Dijital Dönüşüm Ödülü’ne layık görülmemiz, hedeflerimize yürürken doğru rotada ilerlediğimizin de somut bir kanıtı, heyecan verici bir göstergesi oldu.  İGA olarak, henüz tasarım aşamasında dijital altyapısını en ileri teknolojilerle kurguladığımız İstanbul Havalimanı’nın, ‘Akıllı Havalimanı’ konseptiyle dünyaya öncü ve örnek olması yönündeki çalışmalarımızı, bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.  

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