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Ekonomi Dijital dönüşümde 2022’nin yol haritası belirlendi
Ekonomi

Dijital dönüşümde 2022’nin yol haritası belirlendi

Stratejik sektörlerde üretkenliği ve rekabet gücünü arttıracak dijital dönüşümün hızlandırılmasına yönelik 2022 hedefleri ortaya koyuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 19:11:00 -
Dijital dönüşümde 2022’nin yol haritası belirlendi

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan akıllı ürünlerin ve sistemlerin geliştirilip kullanılmasına imkân tanınacak.
Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri (model fabrika), organize sanayi ile teknoloji geliştirme bölgelerinde oluşturulacak.

Doküman hazırlanacak

Sanayi şirketlerince siber güvenliğin uçtan uca sağlanması için asgari tedbirlere yer verilen kılavuz doküman hazırlanacak. Böylece şirketlerin siber güvenlik konusunda farkındalık ve yetkinlikleri artırılacak. Fabrikalar ile tedarik zincirlerinde koruyucu güvenlik önlemleri alınacak.

Sanayiye yönelik akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’ler tarafından ortaya koyulan projeler teşvik edilecek. Dijital teknolojileri iş süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’leri tarafından devreye alınacak projeler desteklenecek. Bu kapsamda teklif çağrılarına çıkılacak.

Pilot uygulama başlatılıyor

Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının oluşturulması için düğmeye basılacak.

Firmalara dijital hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı platform, ilk etapta otomotiv sektörü için kurulacak.

Başta KOBİ’ler olmak üzere imalat firmalarının veri saklama ve işleme ihtiyaçlarının uygun maliyetlerle karşılanmasına yönelik endüstriyel bulut platformu oluşturulması için fizibilite çalışmaları tamamlanacak. Sonuçlar doğrultusunda platforma ilişkin model belirlenecek. Ardından pilot uygulama başlatılacak.
Halen 7 olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısının gelecek yıl 11’e yükseltilmesinin önü açılacak. Öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği içinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısının da 939’dan bin 189’a çıkarılması sağlanacak.

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