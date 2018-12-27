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Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor! Çek ve bonoya elektronik takip

Piyasalarda yoğun olarak kullanılan ‘çek’lere yönelik güvenin artırılması için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı, ‘Karekodlu çek’in ardından ‘Elektronik çek ve bono sistemi’ni uygulamaya koyacak.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:28
Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor! Çek ve bonoya elektronik takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya koyacaklarını belirterek, “Artık firmalarımız çek ve bonoyu elektronik ortamda sisteme sokabilecek, takip edebilecek” dedi. Bakan Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, dünya üretiminin dijital bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu dönüşümü kaçırmamak gerektiğini söyledi.

Lisanslı depoculukta önemli adım

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak dönemi anlayan yeni politikalar geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Yurt içi ticaretin daha elverişli koşullarda yapılması için önemli adımlar attıklarına işaret eden Pekcan, lisanslı depoculuk kapasitesinin 3 milyon 200 bin tonu aştığına dikkati çekti. Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduklarını, bunu da 2019 hasat döneminde devreye alacaklarını belirterek, böylece gelişmiş bir tarım ürünleri piyasasının oluşturulmasını sağlamış olacaklarını dile getirdi.

Yeni müjdeler yolda

Ticaret sicili müdürlüklerini şirket kuruluşlarında tek temas noktası haline getirdiklerini hatırlatan Pekcan, “Şimdi bunu biraz daha hızlandırmak üzere yeni bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah onunla ilgili müjdeleri de en kısa zamanda size vereceğiz” dedi.

Pekcan, çeke yönelik güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla “karekodlu çek” uygulamasının başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Şimdi bono ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. En kısa zamanda o da devreye girecek. Bunun yanı sıra size bir müjdemiz daha var. Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık firmalarımız çek ve bonoyu elektronik ortamda sisteme sokabilecek, takip edebilecek.” Bakan Pekcan, Hal Kanunu taslağını hazırladıklarını, burada üretici ve tüketiciyi koruyucu, zayiatı önleyici bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

“Ülkenin gücüne inanıyoruz”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında ülkenin gücüne ve özel sektörün dinamizmine yürekten inandıklarını belirterek, “Oda ve borsa camiası olarak, atılan adımların ekonomiye yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hükümete güvenimiz tam”

ATO Yönetim Kurulu ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran ise hükümete ve ekonomi yönetimine güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Baran, bugünlerin atlatılacağını, benzer tabloları yaşamamak için de yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesini ve Türkiye ekonomisinin daha da güçlendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:28
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı
  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Türkiye Ürün İhtisas Borsası
  6. Hal Kanunu
  7. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  8. ATO Yönetim Kurulu ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran

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