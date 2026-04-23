Dijital diktatörlük yayılıyor: 100 ülke telefonları hackleyen casus yazılımlara sahip

Dijital takip araçlarına erişim sağlayan ülke sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Politico’nun aktardığı verilere göre; 2023 yılında bu tür yazılımlara sahip olan ülke sayısı 80 iken, 2026 yılı itibarıyla bu sayı 100’e yükselmiş durumda. Bu tablo, dünya devletlerinin yarısından fazlasının hassas bilgilere sızma kapasitesine ulaştığını gösteriyor.

Mercek altındaki şirketler: Çoğu İsrail menşeli

Raporda, küresel casusluk ağının merkezinde yer alan şirketlerin ağırlıklı olarak İsrail merkezli olması dikkat çekti. En çok öne çıkan yazılımlar şunlar:

Pegasus (NSO Group): WhatsApp ve iMessage gibi popüler uygulamaların güvenlik açıklarını kullanarak cihazlara sızıyor.

Graphite (Paragon Solutions): Yine İsrail merkezli olan bu yazılımın, özellikle bulut verileri ve mesajlaşma trafiğini hedef aldığı biliniyor.

Hedefte sadece suçlular değil, muhalifler de var

Hükümetler bu yazılımları "terörle mücadele ve suçluları yakalama" bahanesiyle satın aldıklarını iddia etse de, saha raporları bambaşka bir gerçeği yansıtıyor. Casus yazılımların; muhalifler, aktivistler, gazeteciler, bankacılar ve iş insanlarını takip etmek için kullanıldığı belgelenmiş durumda.

Dev teknoloji şirketleri ile siber casuslar yargıda

Casus yazılım şirketlerinin yasa dışı faaliyetleri, teknoloji devlerini de harekete geçirdi:

Meta (Facebook/WhatsApp): 2019 yılında sunucularına kötü amaçlı yazılım yüklediği gerekçesiyle NSO Group ’a dava açtı.

Paragon İfşası: Geçtiğimiz yıl Meta, Paragon yazılımının onlarca sivil toplum temsilcisini hedef aldığını tespit ederek kullanıcılarını siber saldırılara karşı uyardı.

ABD’nin ikircikli tutumu

İsrail menşeli bu şirketler bir yandan siber saldırılarla suçlanırken, diğer yandan ABD'li yatırımcıların odağında. Bazı raporlar, ABD'li yatırımcıların NSO Group’u satın alarak şirketi kara listeden çıkarmaya çalıştığını öne sürüyor. Ayrıca Paragon şirketinin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu ile 2 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı da gelen bilgiler arasında.