Dijital Diktatör! Bakan Soylu'nun paylaşımına Twitter'dan bir sansür daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 130'unun terör bağlantılı çıktığı Boğaziçi provokatörlerinin Rektörlük binasını işgal girişiminden sonra twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır." dedi. Bakan Soylu öğrencilere şöyle çağrıda bulundu: "Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var. Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz; bilimsel başarı, okul başarısı, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."

Twitter'dan bir sansür daha

Müslümanların kutsalına, devletin yöneticilerine, örf ve adetlerimize aykırı ahlaksızlıklara göz yuman sosyal medya platformu twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımını sakıncalı buldu. Twitter şu mesajı paylaştı:

'Dijital diktatörlük'

Twitter'ın ikircikli tutumuna tepki gösteren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şunları söyledi:

"Tehlikenin farkında olalım! Dijital Diktatörler; Devletimizi çökertmek,Milletimizi yok etmek ve Anarşizme davet için özgürlüklerimizi kısıtlıyor Kutsala hakaret serbest; milletin ve devletin hukukunu korumak yasak! Hadi ordan! Bu millete boyunduruk zinciri vuramayacaksınız!"