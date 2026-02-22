Dijital devrim! OMODA 7 akıllı mobiliteyi yeniden tanımlıyor

Yenilikçi tasarım dili ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken OMODA & JAECOO, OMODA 7 modeliyle dijital deneyimi sürüşün merkezine taşıyor. Yeni nesil trend odaklı sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam tarzını benimseyen kitleyi hedefine alan marka, yeni OMODA 7 ile yeni mobilite anlayışına yönelik yüksek kalite beklentilerini eksiksiz karşılıyor. Modaya, teknolojiye ve kaliteye büyük bir tutkuyla bağlı olan bu kullanıcı grubu için OMODA 7, üstün akıllı teknolojileriyle mobilite deneyimini yeniden şekillendiriyor. Araç genelinde sunulan sınıfının tek StarTrack Kayar Ekranı ve süper sessiz kabini sayesinde yeni bir ve etkileşim deneyimi sunuyor.

15,6 inç kayar ekran ile ileri teknoloji tanımı!

Mobilitenin geleceğini şekillendirmek üzere tasarlanan OMODA 7, akıllı kokpit tasarımında kapsamlı bir sıçrama gerçekleştiriyor. Yeni model, segmentinin tek 15,6 inç 2.5K ultra HD StarTrackKayar Ekranı ile donatılıyor ve kabine adım atıldığı anda yüksek teknoloji görselliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Konu hakkında değerlendirme yapan OMODA Global Baş Tasarımcısı Steve Eum, “Tasarım dilimize en ileri teknolojileri entegre etmeye kararlıyız. Ancak teknoloji ile sanatın birleşimi, gerçekten geleceğe odaklı ürünler ortaya çıkarabilir” dedi. StarTrackKayar Ekran; daha geniş görüş alanı ve daha net görüntü kalitesinin yanı sıra, güçlü güneş ışığında veya loş ortamlarda dahi yüksek kaliteli görseller sunarak yolculara sürükleyici bir duyusal deneyim sağlıyor. Etkileşim deneyimi açısından da OMODA 7, sektörün öncü performansını ortaya koyuyor. StarTrackKayar Ekran, küresel ölçekte gelişmiş 8155 akıllı çip ile destekleniyor; akıcı ve hızlı çoklu görev kullanımının yanı sıra hassas tepki kabiliyeti sunuyor.Dört parmak kaydırma hareketiyle ekran, sürücü veya ön yolcu için en ergonomik konuma kolayca ayarlanabiliyor. Kart tarzı arayüz tasarımı sayesinde navigasyon, araç durumu ve multimedya içerikleri net şekilde organize ediliyor; sürücü temel bilgilere hızlıca erişerek verimli bir kullanım deneyimi yaşıyor. Böylece teknoloji, gerçekten sürüş deneyiminin hizmetine sunuluyor.

Kabinde geleceğin akıllı yaşam alanı sunuluyor!

Mekânsal tasarım ve duyusal deneyim tarafında OMODA 7, son derece sessiz ve akıllı konfor sunan kabiniyle öne çıkıyor. Sarıp sarmalayan yüzer tasarım anlayışı, kabin içinde sürükleyici ve fütüristik bir atmosfer oluşturuyor.Koltuklar, orta konsol ve kapı panellerindeki akıcı çizgiler; teknoloji ile konforu dengede tutan bütüncül ve uyumlu bir görsel ortam yaratıyor. İç mekânda minimalist siyah tasarım dili benimsenirken, özenle seçilmiş malzemeler fütüristik bir teknoloji kabini atmosferini güçlendiriyor.256 renkli akıllı ambiyans aydınlatma sistemi; sabit, ritim ve nefes modlarını destekliyor. Sürüş koşullarına ve müzik ritmine göre otomatik olarak uyum sağlayan sistem, kabini adeta akıllı ve sürükleyici bir müzik partisine dönüştürüyor; araç içi deneyime daha fazla duygusal ifade ve seremoni katıyor.StarTrack Kayar Ekran’ın yenilikçi etkileşim deneyiminden ultra sessiz akıllı kabinin sürükleyici atmosferine kadar OMODA 7’nin her bir akıllı teknoloji unsuru, OMODA & JAECOO’nun kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik derin içgörüsünü ve geleceğe dönük mobilite vizyonunu yansıtıyor.Yeni model, geleneksel otomotiv fonksiyonlarının sınırlarını aşarken; akıllı teknolojiyi, estetik tasarımı ve duygusal deneyimi bir araya getirerek kaliteli yaşam tarzı için tasarlanmış bir akıllı mobilite partneri olarak konumlanıyor.

Hedef yeni trendlerin potansiyelini keşfetmek

Kullanıcı odaklı yaklaşımını sürdürerek akıllı teknolojilerin farklı uygulama alanlarını genişletmeye ve küresel pazarlarda daha açık, birlikte üretime dayalı bir mobilite ekosistemi inşa etmeye devam eden OMODA & JAECOO, yeni nesil kullanıcılar için daha sıcak, daha teknolojik bir gelecek sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.Son olarak 2026 Londra Moda Haftası’nın (LFW) Ana Partneri olan OMODA,en ileri tasarım anlayışını, estetik yaklaşımı ve akıllı teknolojiyi modern mobilite deneyimiyle entegre etme vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Bu iş birliği kapsamında OMODA & JAECOO, moda ve yaşam tarzı tutkunlarıyla birlikte inovasyon ve trendlerin sınırsız potansiyelini keşfetmeyi amaçlıyor.