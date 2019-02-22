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Dijital çalışma ortamında öncülük ’orta ölçekli işletmelerin’ elinde

Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba’nın hazırladığı rapora göre, dijital çalışma ortamında öncülüğün orta ölçekli işletmelerin elinde olduğunu açıkladı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:26
Dijital çalışma ortamında öncülük ’orta ölçekli işletmelerin’ elinde

Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba’nın hazırladığı rapora göre, dijital çalışma ortamında öncülüğün orta ölçekli işletmelerin elinde olduğunu açıkladı.



Orta ölçekli işletmeler, Avrupa ekonomisine 1 milyar eurodan fazla katkı sağladığı belirtiliyor. Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba, dünya genelinde orta ölçekli işletmelerin, çalışma ortamlarında dijitali ne kadar benimsediğini anlamak için bir araştırma yaptı. Orta ölçekli işletmelerden 2 bin 700’den fazla çalışanın dahil olduğu çalışmada, dijital çalışma ortamında öncülüğün orta ölçekli işletmelerin elinde olduğunu açıkladı.


Araştırmaya göre; orta ölçekli şirketler, dijitalin artık tüm ölçekli işletmelerde öncelik olduğunu, rakiplerinin gerisinde kalmamak ve değişimin üstesinden gelmeleri için, gerekli beceriler ve güvenlik yönetimlerine sahip olduklarından emin olmaları gerektiğini bildirdi.



Aruba’nın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan (EMEA) Sorumlu Başkan Yardımcısı Morten Illum, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Teknolojinin benimsenmesi ve entegrasyonu kurumsal yelpazede daha büyük bir öncelik haline gelirken, orta ölçekli işletmelerin elinde farklı bir fırsat bulunuyor. Büyük işletmelerin adapte olmakta güçlük çektikleri ya da daha küçük işletmelerin ölçekleme becerileri hep konuşulur. Fakat dijital dönüşüm konusu açıldığında hep göz ardı edilen, orta ölçekli işletmelerde çalışanların teknolojiden daha iyi yararlanma ve getireceği fırsatları anlama konusunda gösterdikleri çeviklik ve cesarettir. Buradaki konu, orta ölçekli işletmelere bunu yapmalarını izin vermekte. Fakat bu, belirli ölçülerde güvenlik risklerini beraberinde getiriyor" dedi.


Dijital çalışma ortamında başarı ve teknolojinin pratikte uygulanmasında yattığını belirten Illum, "Bu, teknik altyapı kadar kullanıcı deneyimiyle de ilgilidir. Orta ölçekli işletmelerin, yatırımlarının tam değerini fark etmeleri ve riskleri ortadan kaldırmaları yolunda liderlerinin, çalışanlara yeni araçları hem üretken hem de güvenli bir şekilde kullanmaları için eğitim ve destek sağlamaları gerekir" ifadelerini kullandı.



Raporda orta ölçekli işletmeler için önemli maddeleri şöyle sıralandı;


Çalışma ortamlarında teknolojiyi en çok kullanan kullanıcılar orta ölçekli işletmelerde: Orta ölçekli işletmelerin neredeyse üçte ikisi (yüzde 63’ü), şirketlerinin ‘teknoloji, uygulama ve IT desteğini’ iyi ya da çok iyi olarak nitelendiriyor. Daha büyük ölçekli şirketlerde bu oran yüzde 53’e düşüyor. Orta ölçekli işletmelerin yüzde 27’si, rekabette geride kalmamak için gelişmiş işitsel-görsel teknolojilerini (ses komutuyla çalışan hoparlörler gibi) kullanıyor. Bu oran, daha küçük işletmelerde yüzde 16 iken, daha büyük işletmelerde yüzde 22.


Bulut teknolojilerine önem veriyorlar: Orta ölçekli işletmelerin yüzde 24’ü, büyük ölçekli işletmelere kıyasla (yüzde 17), şirketlerinin bulut depolama yazılımlarına son 12 ayda yatırım yaptıklarını söylüyor. Aynı şekilde, orta ölçekli işletmeler siber güvenliği de öncelikleri arasında tutuyor: orta ölçekli işletmelerin yüzde 39’u, büyük işletmelerin ise yüzde 31’i bu alana yatırım yapıyor.


Sonuç olarak daha iyi bir çalışma ortamı sunuyorlar: Yeni teknolojilere olan etkileyici bağlılıkları sayesinde, orta ölçekli işletmelerin yüzde 66’sı kayda değer bir oranla, ‘iş yerindeki ortamlarını’ iyi ya da çok iyi olarak değerlendiriyor, aynı oran büyük işletmelerde yüzde 57. Aynı zamanda, orta ölçekli işletmeler, çalışanlarının kişisel cihazlarını iş yerinde kullanmaları için esneklik sunmada daha çevikler: yüzde 72. Büyük işletmelerde bu oran yüzde 53.


Fakat, teknoloji yatırımlarının karşılığını almak için daha güçlü bir yönetim talepleri var: Orta ölçekli işletmelerde çalışanların üçte birinden fazlası (yüzde 77’si), ‘eğer doğru yönetilmezse yeni teknolojilerin kullanılmasının, çalışanların tutumlarına zarar verebileceğini’, yüzde 78’i ise ‘çalıştığım kurumun kullanımdaki internete bağlı cihazların kontrolü ve yönetiminin geliştirilebileceğini’ kabul ediyor.


Orta ölçekli işletmelerin üçte ikisi (yüzde 66’sı), çalıştıkları kurumların yeni teknolojileri uygulamazlarsa ’rakiplerin gerisinde kalma riski’ taşıdığını, bu baskıyla hareket ederken, tehlikelerin de beraberinde geldiğini söylüyor.


Çalıştıkları kurumların siber güvenlik konusunda farkındalıkları olmalarına rağmen, orta ölçekli işletmelerde çalışanların neredeyse dörtte üçü (yüzde 74’ü), geçtiğimiz yıl şirket verileriyle risk aldıklarını söylüyor. Buna ek olarak, orta ölçekli işletmelerde çalışanların neredeyse yarısı (yüzde 48), büyük işletmelerde çalışanların ise üçte ikisi (yüzde 66’sı)güvenlik konusunun ‘her çalışanın’ sorumlulukları arasında olduğunu düşünüyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:26
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