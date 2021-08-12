Dijital çağın dijital üniversitesi: KTO Karatay Üniversitesi

İsmini Anadolu’nun ilk vakıf yükseköğretim kurumu Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan (KTO) alan KTO Karatay Üniversitesi, ulusal ve uluslararası hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Üniversite; 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve bir enstitüde yürütülen toplam 75 programla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor. 64 ülkeden 450’nin üzerinde uluslararası olmak üzere 8 bin 500 öğrencisi, 400 akademisyeni ve 5 bin 600’den fazla mezunuyla bir dünya üniversitesi olma hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşan KTO Karatay, hem fiziki hem beşeri yatırımlara imza atıyor.

9’uncu sırada

96 bin 832 metrekare kapalı, 435 bin 76 metrekare açık olmak üzere toplam 531 bin 908 metrekare alana sahip olan üniversitenin adı ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Değerlendirme Raporu’nda da geçiyor. Üniversite raporda yer alan ‘Toplam Fiziki Alanlarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları’ sıralamasında 77 vakıf üniversitesi arasında 9’uncu sırada bulunuyor. Modern ve Selçuklu mimarisinin buluştuğu Merkez Kampüsü, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’ndeki Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu ile Akıllı Teknolojiler Merkezi, Konya Eğribayat’taki Hava Parkı, KTO Karatay’ı fiziksel açıdan diğer üniversitelerden farklı kılıyor. Üniversite, online eğitimde de iyi bir konumda. Öyle ki KTO Karatay, pandemi döneminde uzaktan öğretim süreci kapsamını genişletti. Bu sayede öğrenciler, salgının ilk anından itibaren eğitime devam etti.

Hibrit modeli uyguladı

2020-2021 Akademik Yılı’nda öğrenci, akademik ve idari personelin tamamına en sağlıklı ortamı oluşturma önceliğiyle hareket eden KTO Karatay, insan hareketliliğini en aza indiren Karatay Hibrit eğitim modelini geliştirdi. Online ve sınıf ortamında eğitim imkânının bir arada sunulduğu sistem başarıyla uygulandı. Derslerin tamamı uzaktan canlı (senkron) olarak verildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen sınıflarda öğrenci sayısında yoğunluk olmamak şartıyla yüz yüze eğitim de eş zamanlı yürütüldü. Öbür taraftan KTO Karatay, ‘Dijital Çağın Dijital Üniversitesi’ mottosuna uygun olarak öğrencilerine, mezunlarına, üniversite adaylarına başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 2021 yılında liselilere, üniversitelilere ve Türkiye’nin her yerinden e-spor severlere yönelik 5 farklı ödüllü turnuva gerçekleştirdi. Pandemi dolasıyla bu yıl online olarak 5’incisi yapılan ‘Dijital Soba Başı Sohbetleri’nde internet üzerinden yaklaşık 2 milyon kişiye erişim sağlandı. KTO Karataylıların kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 5-9 Nisan 2021 tarihlerinde sanal ortamdan ‘Dijital Paraşüt Kariyer Fuarı’ organize edildi. Fuara bin 500 üniversite ve bin lise öğrencisi katıldı. ‘Paraşütte Mevzu Mezun’ etkinliğiyle de dijital platformlarda öğrenciler ve mezunlar bir araya geldi. Ayrıca online YKS deneme sınavları yapan KTO Karatay, öğrencilere üniversite tercihlerinde destek sağlamak amacıyla ücretsiz online danışmanlık hizmeti veriyor. Üniversite, 26 binden fazla üyeye sahip KTO’nun gücüyle iş dünyasının tam desteğini alıyor. Sanayi ve ticaret altyapısıyla entegre bir eğitim sunuyor. İş dünyası temsilcilerinden fikir alarak bünyesine yeni bölümler, uygulamalar ve stratejik projeler dahil ediyor. İslam İktisadı ve Finans, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi, Pilotaj gibi bölümleri bünyesinde barındıran KTO Karatay, 2021- 2022 eğitim-öğretim döneminde İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programı ile Optisyenlik ön lisans programına ilk kez öğrenci kabul edecek.