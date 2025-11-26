Dijital bankacılıkta çığır açan Türkiye Finans’a prestijli ödül!

Güçlü ödeme altyapısı ve yenilikçi dijital uygulamalarıyla dijital bankacılığa yön veren Türkiye Finans Katılım Bankası, International Finance Awards 2025’te ‘Salla Öde’ uygulamasıyla ‘En İyi Mobil Ödeme Uygulaması’ ödülüne layık görüldü. Böylece Türkiye’de katılım bankacılığı alanında ilk olarak ‘salla ve öde’ mantığıyla çalışan bir uygulamayı hayata geçiren Türkiye Finans Katılım Bankası’nın dijital dönüşüm stratejisinin başarısı da bir kez daha tescillenmiş oldu.

Hızlı, kolay ve temassız ödeme

Salla Öde, müşterilerin yalnızca telefonlarını sallayarak şifre girmeden ve kart kullanmadan QR tabanlı ödeme işlemlerini tamamlamalarını sağlıyor. İşlem adımlarını en aza indirerek toplam ödeme süresini 5 saniyeye kadar düşüren uygulama ile Türkiye Finans Katılım Bankası müşterileri 1.500 TL’ye kadar olan ödemelerini şifresiz olarak gerçekleştirebiliyor. Bu yaklaşım, günlük hayatın temposuna uyum sağlayan hızlı, kolay ve temassız ödeme deneyimini standart hale getiriyor.

“Herkes için erişilebilir çözümler üretiyoruz”

Türkiye Finans Katılım Bankası Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, ödüle ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Mobilite, hız ve kolaylık günümüz finans dünyasının temel beklentileri arasında. Salla Öde ile tam da bu ihtiyaca yanıt veren, kullanıcı davranışlarını odağına alan bir deneyim tasarladık. Telefonu sallamak kadar doğal bir hareketle ödeme sürecini başlatmak, müşterilerimizin finansal işlemlerini gündelik yaşamlarının akışına kolayca entegre ediyor. Bu çözüm, dijital dönüşüm stratejimizin en önemli adımlarından biri ve müşteri deneyimi vizyonumuzun somut bir yansıması. Önümüzdeki dönemde de kart ürünleri, ödeme sistemleri ve mobil uygulamalarımızda sade, sezgisel ve herkes için erişilebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

Türkiye Finans Katılım Bankası, dijitalleşme ve mobil bankacılık alanında geliştirdiği yenilikçi ürünlerle müşteri deneyimini sadeleştirmeyi, işlem süreçlerini hızlandırmayı ve katılım finans ekosistemine yeni kullanım alışkanlıkları kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.