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Eğitim Diğer sınıflar ne zaman açılacak? 5.,6.,7.,9.,10., 11.sınıflar ne zaman açılır?
Eğitim

Diğer sınıflar ne zaman açılacak? 5.,6.,7.,9.,10., 11.sınıflar ne zaman açılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok öğrenci halen uzaktan eğitime devam ediyor. 15 Şubat'ta köy okulları, 2 Mart'ta ise ülke genelinde ilkokul, 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde ise ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime geçti. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokullar ne zaman okula gidecek. Yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:18:00 -
Diğer sınıflar ne zaman açılacak? 5.,6.,7.,9.,10., 11.sınıflar ne zaman açılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım 2020’de ara verildi. 15 Şubat 2021’de köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. 2 Mart’ta ise ülke genelinde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde il bazlı olarak kararlar alındı ve söz konusu şehirlerde ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitim başladı. Ancak yüksek ve çok yüksek riskli illerde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlamadı. Milyonlarca kişi diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Diğer sınıflar ne zaman açılacak? 5.,6.,7.,9.,10., 11.sınıflar ne zaman açılır?

15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitimle ilgili önemli adımlar atıldı. Henüz okullarına dönmeyen 5.,6.,7.,9.,10. ve 11.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacaklarını merak ediyor. Ancak konu hakkında henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Yüz yüze eğitimle ilgili olarak kabine toplantısı ardından bir açıklama yapılması bekleniyor. Bir sonraki kabine toplantısının ne zaman olduğu açıklanmadı. Ancak toplantının 30 Mart’ta yapılması bekleniyor.

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