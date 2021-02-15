Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Öğrenciler 25 Ocak Pazartesi günü 3 haftalık yarıyıl tatili başladı. Köy okulları 15 Şubat Pazartesi günü açıldı. Milyonlarca öğrenci ise uzaktan eğitimle ikinci yarıyıla başladı. 1 Mart’ta 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Pek çok kişi diğer sınıfların ne zaman okula başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Diğer sınıflar ne zaman açılacak? 1 Mart’ta hangi sınıflar okula gidecek?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz yüz yüze eğitimin kademe kademe devam etmesi gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bugün itibariyle önemli bir adım atıldı ve atılan bu adımla birlikte köy okullarımızda eğitim tüm kademelerde başladı. Bu tabi belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gereken bir uygulama olmalı. Zaten buna yönelik de hem okul idarecilerimiz, hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz buna çok ciddi biçimde hazırlanmış vaziyette. Uyulması gereken hijyen kuralları belli. Çocuklar arasında oyun saatlerinde, mümkün olduğunca mesafenin korunması gerektiği belli. Sık sık el yıkamanın önemi zaten çocuklarımıza hatırlatılıyor. Çocuklarımız maske kullanmak konusunda, ben etrafımdaki çocuklardan da biliyorum çok hevesli ve birçok büyükten daha iyi maske kullanıyorlar. Bir yandan çocuklarımız da okullarını çok özledi, öğretmen ve idarecilerimiz öğrencilerini özledi. Eğitim öğretim yılını belli kaideler çerçevesinde kontrollü biçimde devam ettirmek durumundayız” diye konuştu.

Beklenmeyen bir artış olmasında tedbirlerin alınacağını ifade eden Kayıpmaz, “Eğitimin başladığı köylerde vaka artışının olup olmayacağı yakından izlenecek. Eğer beklenmeyen bir artış gözlemlenir ise ona yönelik olarak da önlemler alınacak. Bir bölgede eğer beklenmedik bir vaka artışı olursa orada zaten eğitime ara verileceğine dair açıklamalar da yapıldı. Yurt dışından önemli ülkelerden gelen raporlar var. Bu raporlarda uzaktan eğitimle devam eden bölgelerdeki 100 bin kişiye düşen yeni vaka sayısı ile eğitim yüz yüze sürdüğü bölgelerdeki vaka sayıları karşılaştırılmış durumda. Şuan da online eğitim ile devam edilen yerler ile yüz yüze eğitimle devam edilen yerler arasında anlamlı bir farklılık yok. Ama tabi ki sağlığı öncelikli olarak düşünmek durumundayız ve tüm tedbirleri alarak bu süreci devam ettirmek durumundayız” dedi.