Diğer hastalıkları taklit ediyor! Bu hastalığı teşhis etmek çok zor

Bahar ve yaz aylarında kene vakalarının artış gösterdiğine ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, “Kene ısırmalarına yazın sıkça rastlanır ve bu durum ciddi sağlık problemlerine davetiye çıkarabilir. Hastalığın belirtileri birçok hastalıkla karıştırılabilir. Lyme hastalığı sadece kenelerden insanlara bulaşır ve genellikle belirsiz semptomlarla doğru teşhis koymayı zorlaştırır. Ülkemizde Lyme hastalığı tanısı almış hasta sayısı çok değil. Fakat kronik şikayetleri olan ve tanı konulmamış hastalarda dikkatli olmakta fayda var” diye konuştu.

Lyme hastalığının birçok hastalığı taklit ettiğini vurgulayan Emsey Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta, “Belirtileri birçok hastalıkla karıştırılabiliyor. Kronik yorgunluk, fibromiyalji, ALS, Alzheimer, depresyon, uykusuzluk, iltihaplı romatizma (romatoid artrit), MS (multipl skleroz) gibi birçok hastalığı taklit eden belirtileri var. Bu nedenle tanı koymayı güçleştiriyor. Geçen yıl İngiltere’den Ezgi adında bir hastamız gelmişti. Ezgi geldiğinde yürüyemiyordu, durumu ağırdı. Hastalığı için yıllar içinde birçok görüşe başvurmuş fakat tanı konulamamış. Ezgi, tanı ve tedavi için hastanemize başvurdu ve yapılan tetkikler sonucu Ezgi’ye Lyme hastalığı tanısı koyduk. Uzun süreli bir tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Maalesef Lyme hastalığı belirsiz semptomları nedeniyle tanı konulmasını zorlaştıran bir hastalık. Bu yüzden ‘sessiz katil’ ve ‘büyük taklitçi’ gibi isimlerle de anılır” diye konuştu.

“Belirtiler kene ısırmasından haftalar sonra ortaya çıkabilir”

Lyme hastalığının erken dönemde antibiyotikle tedavi edilebildiğini ifade eden Dr. Delibalta, ”Erken dönem belirtileri genellikle kenenin ısırmasından 1-2 hafta sonra başlar ve hastaların bir kısmında 4 hafta veya daha uzun sürebilen yorgunluk, halsizlik, ateş titreme, kas ve baş ağrısı ile birlikte ortası soluk kenarları kırmızı halka şeklinde döküntüler gelişir. Tedavi edilmediği takdirde, mikroorganizma eklemlere, sinir sistemine ve kardiyovasküler sisteme yayılabilir. Erken dönem yaygın Lyme hastalığı belirtileri kene ısırmasından haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkabilir ve uyuşma, yüzün bir tarafında geçici felç, çarpıntı, göğüs ağrısı veya nefes darlığı ile kendini gösterebilir. Enfeksiyondan yaklaşık 6 ay sonra, hastalar eklem ağrısı ve eklemlerde şişlik şikâyetleri ile başvurabilirler. Kene ısırmasından aylar veya yıllar sonra Lyme hastalığı geç döneme ilerleyebilir hatta bu durum eklem romatizması ve kalp iltihabı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Eklem romatizması genellikle geç dönemde ortaya çıkar ve tedavi edilmeyen hastaların yüzde 60’ında görülür. Bu dönemde ayrıca nörolojik ve kalp hastalıkları da görülebilir” diye konuştu.

“Kene açısından riskli bölgelerde bulunduktan sonra duş alınmalı”

Kenelerin yıl boyunca ortaya çıkabileceğini fakat genellikle sıcak aylarda daha aktif olduğunu ifade eden Dr. Delibalta, kenelerde temastan korunmak için önerilerde bulunarak “Keneler genellikle çimenli ve ağaçlık alanlarda bulunur. Kamp veya piknik yaptığımızda, evcil hayvanları yürüyüşe çıkardığımızda veya bahçe işleriyle uğraşırken kenelerle yakın temasta bulunabiliriz. Bu nedenle korunmak için, kene açısından riskli bölgelerde bulunduktan sonra duş alınması, varsa evcil hayvanlarımızın üzerinde ve vücudumuz üzerinde gerekli kontrollerin yapılması önemlidir.”