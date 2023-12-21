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Siyaset Didim'de sıra dışı bir aday adayı Naci Şenses!
Siyaset

Didim'de sıra dışı bir aday adayı Naci Şenses!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 16:38:00 - 2023-12-21 16:54:37
Didim'de sıra dışı bir aday adayı Naci Şenses!

AK Parti Didim Belediye Başkanı aday adayları arasında, Didim’de sevilen ve sıra dışı bir aday dikkat çekiyor.

AK Parti’den Didim Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan iş insanı Naci Şenses, hem cami cemaatini hem Didim Kilisesi'ni ziyaret ederek, her kesimden destek istiyor.

Didim’de 2002’den bu yana seçimleri CHP adayları kazanıyor. İlçede ilk defa kürt kökenli ve alevi bir aday AK Parti’den ön plana çıkıyor.

Kürt ve alevi seçmenlerden büyük oranda oy bekliyor!

Naci Şenses, 2010’ten beri AK Parti üyesi ve AK Partili adayları destekliyor.

Aslen Adıyamanlı olan Naci Şenses, uzun yıllar Malatya’da yaşamış olması nedeniyle Didim’deki kürt ve alevi seçmenlerden de büyük oranda oy bekliyor. Şenses aday olması durumunda bu kesimlerden CHP’ye gidecek oyların kendisine geleceğini söylüyor.

Aday adayı olarak, Didim’de eksikliğini hissettiği çok sayıda sosyal sorumluluk projesi hazırladığının altını çizen Naci Şenses, gençler ve kadınlar üzerine hazırladığı çalışmaları da Didimlilerin takdirine sunuyor. İş adamı Naci Şenses, yıllardır dar gelirlilere yaptığı sosyal yardımlarla da tanınıyor.
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Naci Şenses, adaylığını şu ifadelerle duyurdu: “Yirmi yıldır kötü yönetilmesine rağmen CHP’li adayların seçildiği Didim’de bu kısır döngüyü kırmaya adayım”

Sanayici ve iş adamı olması nedeniyle, Didim’deki iş dünyasının ve turizm sektörünün de kendisini desteklediğin belirten Naci Şenses, evli ve üç çocuk babası.

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