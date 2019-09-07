Didim’de ‘İki Kitap Bir Heves’ ilgi gördü AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde sahnelenen “İki Kitap Bir Heves” adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde sahnelenen “İki Kitap Bir Heves” adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.

Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde araştırmacı – yazar Sunay Akın’ın sunumuyla sahnelenen “İki Kitap Bir Heves” adlı tiyatro oyununda geçmişle bu gün arasında köprüler kurularak izleyicileri onlarca kitabın ışığında yolculuğa çıkarıldı. Yazar, meddah tavrıyla anlatımı ve farklı sahne kompozisyonu ile izleyenleri tarihin derinliklerine götürdü.

Türkiye’deki gerçek sıkıntının okuma tembelliğinden kaynaklandığını gösterir örnekler sunan Akın, tarih boyunca karşılaşılmış çatışmaların, savaşların temel nedeninin insan varlığını özümseyememekten ileri geldiğine dikkat çekti.

Didim Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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