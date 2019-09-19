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Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:24
Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Tekağaç Burnu açıklarında, fiber teknededüzensizgöçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan teknedeki, aralarında çocuklarında bulunduğu 8'i Somali, 4'ü Suriye ve 4'ü Irak uyruklu16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan Dipburun açıklarında devriye faaliyeti yürüten ekipler, lastik botta yabancı uyruklu düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Ekipler, lastikbottaki Suriye uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensizgöçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:24
  1. Aydın'ın Didim ilçesi
  2. Tekağaç Burnu açıkları
  3. Somali
  4. Suriye
  5. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri
  6. Sahil Güvenlik botu
  7. Suriye uyruklu düzensiz göçmenler
  8. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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