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Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 107 kaçak göçmen yakalandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı

Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinindüzensiz göçmenlerle ilgili çalışmaları devam ediyor. 

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Büyük Menderes Nehri'nin denizle buluştuğu noktada 58, Sırtlandeliği mevkisinde ise 49 Suriyeli tespit etti. 

Her iki operasyonda yakalanan 107 göçmen, işlemleri için emniyet ve jandarmaya götürüldü.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
  1. Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı
  2. İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  4. düzensiz göçmenler
  5. büyük menderes nehri
  6. İl göç İdaresi
  7. Aydın

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