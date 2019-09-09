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Didim CHP örgütü kuruluşlarının 96. yılını kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe örgütü kuruluşlarının 96.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:14
Didim CHP örgütü kuruluşlarının 96. yılını kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe örgütü kuruluşlarının 96. yılını törenle kutladı.


Kent Meydanındaki törene Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener CHP il başkan yardımcıları Okan Kılıç ve Serkan Doğan, ilçe yöneticileri, bazı belediye meclis üyeleri ile az sayıda partili katıldı.


Törende ilk olarak Atatürk anıtına çelenk koyuldu; ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.


CHP İlçe başkanlığı adına konuşan yönetim Kurulu üyesi Evrim Yavuz “Cumhuriyet Halk Partisi olarak 96 yıldır Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurucusu olduğu ve canı ile vatanı savunan halkımıza armağan ettiği Cumhuriyetin her mücadelede en ön saflardaki koruyucularıyız. Atamız’ın ’Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir’ sözlerinin ağırlığını ve sorumluluğunu her daim hissediyoruz. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere tüm genel başkanlarımıza, partimize emek veren tüm partililerimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise “Hepimizin çocukluğumuzdan beri ezbere bildiğimiz Kurtuluş Savaşımızı, Cumhuriyetimizin kuruluş safhasını burada tekrar anlatacak değilim. Burada bulunan herkes bu süreçleri biliyor. Ama öyle bir lider düşünün ki savaş devam ederken Cumhuriyeti ilan etmeyi, devletin şeklini tespit etmeyi, eğitim sistemini bile cephede arkadaşlarına anlatabilen bir lider. Bu lideri aynı zamanda bütün dünya dahi bir asker olarak bilir. ’Savaş son çaredir. Bütün çarelere başvurmadan savaşmak bir cinayettir’ diyebilen bir insandır. Muhakkak ki cumhuriyet Halk Partisine, bu partinin ilkelerine, Atatürk’ün bütün devrimlerine gönül vermiş mantık süzgecinden geçirmiş olan insanların Atatürk’ün koyduğu felsefeden ve Kurduğu Cumhuriyet’ten bir santim daha uzağa gitmesini çok büyük bir hezeyan olarak görüyorum. Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti, canla başla korumak hepimizin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümü kutlu olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:14
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