Didim Belediyesi’nden örnek uygulama

Aydın’da okulların başlaması ile birlikte Didim belediyesi Zabıta ekipleri örnek bir çalışmaya imza attı. İlçe genelindeki kırtasiye ve okul malzemesi satan iş yerleri zabıta tarafından denetlendi. Zabıta ekipleri okul malzemelerin fiyatlarını ve sağlıklı olup olmadığını denetledi. Uygulama hem eğitimcileri hem de öğrenci velilerini mutlu etti.

Aydın’da 857 okulda 180 bin 198’si öğrenci ile eğitim öğretim başladı. Didim ilçesinde öğrenci ve velileri düşünen belediye denetimlere başladı. Sezon boyunca devam edeceği belirtilen uygulama özellikle velileri sevindirdi. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte kırtasiyelerde fiyat kontrolü ve çocuklarımızın sağlığını tehdit edebilecek ürünler ile ilgili denetleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ailelerimizin ekonomilerini ve çocuklarımızın sağlığını gözeterek hizmet veren esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.